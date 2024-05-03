Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США

Tекст: Андрей Резчиков,

Анастасия Куликова

На этой неделе несколько десятков военнослужащих из России разместились на авиабазе США 101 в Нигере. Этот объект находится рядом с международным аэропортом имени Диори Хамани в столице Ниамее. Прибытие россиян произошло на фоне решения властей Нигера о выводе американского контингента, находившегося в стране с 2018 года.

О сенсационном разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США правительство Нигера объявило в марте этого года. Американская делегация выражала недовольство тем, что Иран осваивает в стране природные ресурсы, в том числе урановые рудники. Также официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу ожидаемого прибытия в Нигер российских военных.

Теперь присутствие американских войск на территории Нигера считается незаконным. Всего в стране находятся не более 1,1 тыс. американских военнослужащих. Ранее страну полностью покинули французские военнослужащие. Парижу так и не удалось договориться с нигерскими военными после захвата власти в стране летом прошлого года.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве. «Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», – сказал Песков.

Российские специалисты, предположительно, связаны с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте. По данным Reuters, военнослужащие РФ разместились в отдельном ангаре и оказались рядом с американцами «в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более ожесточенным из-за конфликта на Украине».

Шеф Пентагона Ллойд Остин позже уточнил, что у российских военных нет доступа к силам США или американской технике. «Мы продолжим за этим следить. В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», – заявил Остин.

Отметим, что в Нигере сейчас расположены две американские базы. Кроме базы в Ниамее, США построили базу 201 – на севере страны в исторически знаменитом городе Агадесе с крупнейшим в мире рынком верблюдов. Это одна из крупнейших в мире военных баз для использования тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. Цена объекта составила более 110 млн долларов. Именно сюда была переброшена часть американских военных с базы 101 после военного переворота в Нигере.

Если изначально предполагалось, что американские БПЛА будут использоваться в Нигере для борьбы с терроризмом, то на практике этого не происходило, а после военного переворота их полеты были прекращены. С тех пор американцы ведут переговоры о переводе базы из Агадеса в Гану или Кот-д’Ивуар.

Процесс вывода будет небыстрым, и американцам понадобится примерно столько же времени, сколько и французам, считает Тамара Андреева, младший научный сотрудник Института Африки РАН. Французский контингент численностью 1500 военнослужащих покидал страну с сентября по декабрь прошлого года. По ее словам, повторяется ситуация с Мали, где после ухода французов их базы заняли российские военные. «Ниамей заинтересован в том, чтобы российские специалисты тренировали ВС Нигера», – пояснила Андреева.

Она напомнила о сотрудничестве России и Нигера до военного переворота прошлым летом. Москва поставляла военные вертолеты, а в 2017 году между сторонами были заключены соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, поставках продукции военного назначения, совместной подготовке войск и обмене опытом по борьбе с терроризмом. «Сейчас Россия расширяет и углубляет сотрудничество с африканской страной в области безопасности и обороны», – подчеркнула эксперт.

Москве важно – в том числе и в информационном поле – подчеркивать различия российской и американской моделей сотрудничества, считает Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. «Американцы требуют от африканских стран делиться суверенитетом, они вмешиваются в их внутреннюю политику, процессы принятия решений. Россия же, напротив, заинтересована в укреплении самостоятельности государств Африки», – отметил он.

Собеседник не исключает, что Пентагон будет затягивать вывод войск из Нигера с надеждой на очередные политические перемены. Маслов пояснил, что в рядах Вооруженных сил Нигера немало выпускников американских академий, через которых продолжится работа по сдерживанию растущего российского влияния.

«Эта история, безусловно, бьет не только по престижу и статусу американцев и французов, но и Запада в целом.

Это наш колоссальный успех, дипломатическая и военная победа. Но если Восток – дело тонкое, то Африка – еще тоньше. Нигер веками был под колониальным гнетом и сейчас ищет не еды и хлеба, а дружеского понимания и равноправного отношения к себе. Так что наше появление на американской базе – только начало пути», – отмечает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

При этом события на авиабазе 101 уже вызвали неоднозначную реакцию у соседних стран, в том числе в Нигерии, где есть серьезные интересы у англичан и американцев, особенно в нефтяном секторе. Соседние страны чуть ли не организовали целую спецоперацию против правительства Нигера, который выбрал новый вектор своего развития.

«В этой богатой природными ресурсами стране много этнических и племенных интересов. Нам следует все это учитывать, эйфории быть не должно. Надо закрепить успех и продвигаться очень аккуратно. Наше присутствие в Нигере обусловлено контрмерами Ниамея против стран Запада. Поэтому мы должны предложить им равноправную альтернативу», – подчеркивает Ордуханян. По его словам,

с учетом переориентации дипломатических усилий России нужно больше взаимодействовать с Африканским континентом.

«Там должны работать наши дипломаты, НКО, культурные центры, туда должны приезжать наши артисты. Укрепление связей на уровне народной дипломатии – залог наших будущих успехов в Африке. Необходимо выстраивать многоуровневые отношения, а не раздавать десятки миллиардов, как иногда бывало во времена СССР», – убежден эксперт.

При этом Россия даже косвенно не причастна к росту антизападных настроений в Нигере, напомнил эксперт. «Американцы с французами все сделали сами. Менторский тон и заявления о благоприятном образе колониализма, который там был, окончательно разочаровали африканцев в западной идее и проявили непрофессионализм западной дипломатии», – пояснил Ордуханян.

В то же время собеседник не исключает вероятность конфликта между военными из России и США в Нигере, как это происходило между российскими и американскими военными в Сирии. Поводом может послужить любая мелочь, вплоть до того, что два БРТ не смогут разъехаться на одной дороге. А с учетом того, какой опыт американцы приобрели на Украине, – возможны провокации с участием местного населения. Поэтому России необходимо действовать осторожно, резюмировал эксперт.