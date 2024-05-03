Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере

Tекст: Денис Тельманов

Ситуация возникла на фоне решения Нигера о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью, сообщает РБК.

В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте.

Отмечается, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе. При этом США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе вместе с российскими военными.

«Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты», – признал один из чиновников США.



Эксперты отмечают, что прибытие российских военных не обязательно означает полный разрыв отношений между Нигером и США. В краткосрочной перспективе присутствие российских инструкторов может быть связано с продажей оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с другими странами, несмотря на санкции США.

При этом от отметил, что США продолжают неприкрытое давление на страны, юрлица из которых подпадают под санкции, в результате чего страдают разные компании.