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Супертанкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе
КСИР: В Ормузском проливе подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти
В Ормузском проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, сообщило подразделение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Судно двигалось по неразрешенному маршруту. В результате подрыва на борту начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.
«Это третий танкер, который сегодня взорвался и загорелся из-за прохода по неразрешенному маршруту. Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит», – говорится в заявлении.
Ранее КСИР сообщал об инцидентах на двух танкерах, которые также пытались пройти по неразрешенному маршруту и остановились в южных водах пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.
В тот же день Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке заминированного катера на танкер, загоревшийся в проливе.
В четверг КСИР проинформировал о подрыве трех танкеров на минах из-за нарушения запрета на проход по южному маршруту.