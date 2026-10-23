Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.