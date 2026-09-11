Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму

Правительство Нидерландов уменьшило план заполнения газовых хранилищ до 64%

Tекст: Денис Тельманов

Руководство Нидерландов решило скорректировать зимние показатели по совету Евросоюза, передает РИА «Новости». Весной 2026 года Брюссель призвал страны с газовыми хранилищами снизить целевые отметки на 10%. Это необходимо для предотвращения скачков оптовых цен в условиях напряженности на Ближнем Востоке.

«Правительство приняло этот призыв к сведению. В результате для Нидерландов был установлен пересмотренный целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ на уровне 64%», – отмечается в заявлении профильного министерства. Достичь нового значения планируется в период с первого октября по первое декабря.

Власти полагают, что снижение обязательного порога с 74% до 64% не спровоцирует дефицит топлива при умеренно холодной зиме. За последние пять лет средний расход составлял около 70 тераватт-часов, а к предстоящему сезону планируется накопить 93 тераватт-часа. При этом в конце августа хранилища были заполнены лишь на 44%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа компания Gasunie сообщила о невозможности Нидерландов заполнить газовые хранилища к зиме.

Уровень запасов топлива в этой стране достиг рекордно низких показателей за всю историю наблюдений.

Весной Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза снизить целевые показатели заполнения резервуаров ради уменьшения спроса.