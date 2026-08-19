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    19 августа 2026, 08:38 • Экономика

    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинское зерно достанется грызунам и воронам
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать?

    По подсчетам украинского министерства аграрной политики, с 1 по 12 августа стране удалось экспортировать за рубеж лишь около 590 тыс. тонн зерна. Экспорт пшеницы сократился в 4,3 раза – до 175 тыс. тонн против 759 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, ячменя – в 5,6 раза, до 37 тыс. тонн, кукурузы – в 2,7 раза, до 68 тыс. тонн.

    Таким образом, прекращение работы черноморского коридора привело к падению объемов поставок на 70%. В результате случившегося мировые цены на продовольствие могут подняться сразу на 25–30%, что чревато глобальным продовольственным кризисом, считает украинское ведомство.

    По оценке NYT, через порт Одессы и двух других близлежащих портов проходило около 60% от общего месячного экспорта Украины в размере 3,5 млрд долларов. Украинский аграрный совет предупреждает о возможной волне банкротств фермерских хозяйств и обратился к властям за экстренными кредитами и госгарантиями.

    Киев пытается найти выходы на рынок Европы и поставлять зерно альтернативными маршрутами через Польшу, Венгрию, Словакию. Однако эти страны отказываются снимать эмбарго на импорт украинской продукции. Более того, они даже транзитом не хотят пускать к себе украинское зерно, опасаясь, что часть зерна осядет внутри страны и ударит по собственным фермерам. Варшава, правда, допускает исключительно транзит зерна, однако польские фермеры не верят обещаниям властей и опасаются незаконной продажи товара на внутреннем рынке.

    Молдавия с начала этого года отменила лицензирование импорта зерна и масличных культур с Украины, и 5 августа аграрии потребовали вернуть эту меру для защиты внутреннего рынка.

    Ассоциация «Сила фермеров» заявила, что правительство Молдавии предоставило 50-процентную скидку на транзит украинских товаров железнодорожным транспортом. Это может нанести огромный ущерб местным производителям: существует огромный риск обвала внутренних цен на зерновые и масличные культуры. Местные фермеры опасаются, что им самим не хватит транспортных мощностей для экспорта собственной продукции, учитывая хороший урожай и то, что в июле почти треть молдавской пшеницы была вывезена по железной дороге. Молдавские аграрии пригрозили даже массовыми протестами.

    Для Украины ситуация напоминает российскую блокаду украинских портов в 2022 году. Но тогда спасло заключение зерновой сделки, что позволило возобновить судоходство. Сделка сорвалась год спустя. Но к тому моменту Украина вытеснила российские военные корабли из северо-западной части Черного моря и в значительной степени могла продолжать судоходство.

    «В 2022 году украинских фермеров спасло то, что была оперативно заключена зерновая сделка, и европейцы сняли квоты на импорт украинской сельхозпродукции. А в 2023 году они закрыли наш флот в Севастополе и пробили себе коридор для экспорта. Но сейчас я не знаю, что будут делать украинские аграрии. Объективно российским фермерам тоже несладко приходится, но их хотя бы поддерживает государство», – говорит экономист Иван Лизан. Кроме того, у России есть возможность вывозить часть зерна другими портами и маршрутами.

    «Украина могла экспортировать через свои порты 6-7 млн тонн зерновых. У них была удобная логистика, короткое транспортное плечо, свои терминалы. Через любые другие порты это делать сложнее. Например, через порт Констанцы в Румынии.

    Чтобы сюда довести зерно, его надо сначала доставить на юг Одесской области, а это нетривиальная задача, потому что с ж/д сообщением там крайне плохо либо его вообще нет. Потом зерно надо перегрузить на баржу и на барже перевести через Дунай, потом перегрузить с баржи на более крупные суда в румынском порту Констанцы. Это большое транспортное плечо, погрузки и перегрузки, которые сжигают маржу. При этом сейчас в этот порт пойдет вал зерна из самой Румынии и с Балкан. Этот порт просто не вместит все украинское зерно, у него ограниченная пропускная способность», – говорит Лизан.

    Получается, что девать тонны зерна Украине будет некуда. «Все зерно останется внутри страны, а здесь его хранить сложно. Украина потеряла часть своих мощностей по хранению зерна в портах. Элеваторов у них немного. Хранить зерно в поле в теории можно, если сделать пластиковые рукава. Хотя это дорого и надо следить, чтобы крысы и мыши не погрызли, вороны не поклевали, чтобы это зерно не испортилось.

    Есть еще переходящие остатки зерновых – 10 млн тонн. А через месяц еще начнут убирать кукурузу под 30 млн тонн. Куда это будут девать – непонятно, цены рухнут»,

    – рассуждает экономист.

    Ситуация для украинских аграриев критична. «Для мелких фермеров все может закончиться банкротством, но крупные компании выживут. Они потеряют в прибылях, но, наверное, выкупят земли у всяких мелких компаний», – заключает собеседник.

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    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

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