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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 19:25 • Новости дня

    В Москве возобновили движение на серой ветке метро после остановки

    Tекст: Вера Басилая

    Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено, причиной задержки на «серой» ветке метро могло стать задымление под вагоном на «Тульской».

    Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы вошло в график, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Ранее на станции «Тульская» произошло задымление в вагоне поезда. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

    В департаменте отметили, что ситуация оперативно взята под контроль сотрудниками метрополитена, угрозы для пассажиров нет. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что из-за задымления под третьим вагоном поезда проводилась эвакуация пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

    30 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    В Москве арестовали мужчину за съемку под юбкой в метро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

    Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток мужчине, который пытался сфотографировать девушку под юбкой на станции метро «Пушкинская», передает канал судов общей юрисдикции столицы в MAX.

    Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе. В материалах дела указано: «Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки».

    На судебном заседании обвиняемый отрицал факт фото- и видеосъемки. Он утверждал, что лишь посмотрел на девушку через камеру смартфона. Тем не менее суд признал его виновным в мелком хулиганстве по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Тверской суд Москвы арестовал на десять суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    Днем ранее эта же инстанция назначила аналогичное наказание поднявшему подол пассажирки метро хулигану.

    В мае Замоскворецкий суд отправил под арест на 15 суток использовавшего камеру эндоскопа для тайной видеосъемки злоумышленника.

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    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 01:17 • Новости дня
    Спецпредставитель Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России Замир Кабулов сообщил, что участники московского формата обсудят урегулирование напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

    Участники предстоящего заседания московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить отношения между Кабулом и Исламабадом, передает ТАСС со ссылкой на Кабулова.

    По его словам, все темы встречи «условно все приоритетные». Дипломат подчеркнул, что главная цель московской площадки заключается в укреплении сотрудничества в регионе с опорой на Афганистан.

    По словам Кабулова, напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном привлекают внимание многих стран.

    «Все участники московского формата, они хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения. Потому что все любят, это модное стало выражение, connectivity это называется – взаимосвязь региона» – отметил он.

    Кабулов подчеркнул, что отсутствие добрососедских отношений сделает разговоры о развитии региона бессмысленными.

    «Поэтому мы все заинтересованы, чтобы обе страны как-то нашли приемлемые развязки и между ними установились нормальные взаимоотношения. Это будет один из вопросов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

    Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.

    1 октября при авиаударах Пакистана по Афганистану погибли девять человек.

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    2 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Движение на внутренней стороне 97 км МКАД затруднено из-за ДТП

    Tекст: Катерина Туманова

    Автоавария с участием нескольких авто на 97-м км внутренней стороны МКАД в Москве вызвала затруднения в движении автотранспорта на указанном участке, сообщил Max-канал столичного департамента транспорта.

    «На внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сказано в сообщении ведомства.

    Дептранс предупредил, что движение транспорта в районе ДТП затруднено и призвал автомобилистов выбирать пути объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, устроивший 21 сентября массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян. В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека. В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.


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    2 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Экс-министр экономики России Нечаев подтвердил госпитализацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что находится в больнице и надеется скоро ее покинуть, ранее сообщалось, что бывший чиновник упал в обморок в Москве и был госпитализирован.

    «Пока в больнице, но надеюсь скоро выйти на свободу», – приводит слова Нечаева РИА «Новости».

    Ранее в Telegram-канале Shot появилась информации о том, что Нечаев, который с 1992 по 1993 год был министром экономики России, упал в обморок в помещении в Крапивенском переулке. Скорую вызвали очевидцы.

    О причинах происшествия и состоянии здоровья экс-министра не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юмориста Романа Юнусова госпитализировали со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия, после чего выписали. Тренера Татьяну Тарасову также выписали в сентябре после госпитализации и улучшения состояния.

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    2 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Пенсионер подорвал себя в квартире в Зеленограде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире жилого дома в Зеленограде в столице 80-летний мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб на месте, сообщил источник в оперативных службах.

    Инцидент произошел в районе Крюково. В результате взрыва мужчина скончался. В настоящее время квартира проверяется на наличие других взрывных устройств, сказал собеседник ТАСС.

    На месте работают специалисты экстренных служб, включая саперов. Людей из подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    В августе в ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство.

    В феврале в Ростовской области мужчина активировал взрывное устройство при попытке ареста, он погиб сам и ранил правоохранителей.

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    2 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Завершено расследование убийства адвоката Кулаги в Москве в 2010 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве перед судом предстанет исполнитель заказного убийства адвоката Константина Кулаги, застреленного в 2010 году из-за длительного финансового спора.

    Столичные следователи завершили расследование дела об убийстве Константина Кулаги, передает ТАСС. «Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным следствия, заказчик преступления имел длительный финансовый спор с адвокатом. Для решения проблемы он нанял исполнителя за денежное вознаграждение.

    Несколько дней киллер изучал маршруты жертвы возле дома на улице Академика Анохина. Вечером 5 марта 2010 года он выманил Константина Кулагу на лестничную площадку и застрелил его из пистолета ТТ.

    Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако благодаря работе следователей и криминалистов по делам прошлых лет, а также полицейских, был установлен мужской генотип, указавший на исполнителя.

    Подозреваемого задержали и арестовали, при обыске у него нашли наркотики и боеприпасы. Уголовное дело передано в суд, материалы в отношении организатора выделены в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следователи завершили расследование убийства 11-летней давности в Москве.

    В сентябре житель Омской области попытался заказать убийство своего двоюродного брата.

    В прошлом году столичные правоохранители задержали исполнителя заказного убийства 1999 года.

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    2 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски

    Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски о защите репутации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Симоновский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Сергею Полонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    Суд обязал Полонского выплатить 25 млн рублей и опубликовать на своей странице в интернете опровержение, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

    «Суд удовлетворил наши исковые требования, признал информацию несоответствующей действительности, призвал Полонского на его интернет-странице опубликовать опровержение, и взыскал 25 млн рублей», – заявил Мельников.

    Адвокат уточнил, что речь идет о ложной и оскорбительной информации о якобы имевшем место присвоении имущества и бизнес-проектов в сфере строительства. Дерипаска подал иск в Симоновский суд Москвы в июне текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Суд ЕС зарегистрировал новый иск Дерипаски об отмене санкций.

    В прошлом году рассмотрение иска Дерипаски к Google перенесли в Москву.

    До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр.

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    2 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление на следующей неделе

    Синоптик Голубев: На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 15 градусов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на следующей неделе ожидается потепление до плюс 13-15 градусов, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Похолодание у москвичей будет недолгим, так как зона холода и неблагоприятная погода постепенно смещается дальше на восток, то есть в Поволжье, а затем на Урал. Поэтому в Москву начнет постепенно поступать более теплая воздушная масса и на следующей неделе потеплеет до плюс 13-15 градусов, что на два-три градуса выше нормы», – заявил он РИА «Новости».

    Голубев добавил, что во вторник возможны небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве.

    Специалисты отметили, что минувший сентябрь стал одним из самых теплых в городе в XXI веке.

    В среду метеорологи сообщили о времени начала «коммунальной» осени в столице.

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    1 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предстоящие выходные дни в столичном регионе станут самыми холодными с начала осеннего сезона, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «В субботу прогнозируется 8-10 градусов днем, ночью минус два – плюс три. Первый раз такая температура», – рассказала Макарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что минимальная температура днем может составить всего четыре градуса тепла.

    Синоптик добавила, что в ночь на воскресенье сохранится холодная погода, однако днем воздух сможет прогреться до 11-13 градусов. По ее словам, такие температурные показатели полностью соответствуют климатической норме, и о рекордах говорить не приходится.

    Несколькими днями ранее в Москве объявляли экстренное предупреждение из-за надвигающихся гроз и шквалистого ветра.

    В начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,1 градуса.

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    3 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Аэропорт Внуково стал обслуживать рейсы в режиме согласования

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе столичного аэропорта Внуково в режим работы с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами страны, при этом за ночь над Россией сбили 646 дронов ВСУ.


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    1 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Собянин объявил о завершении сезона фонтанов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сезон фонтанов в столице подошел к концу, и с 2 октября специалисты приступят к подготовке сооружений к зимнему периоду.

    Из чаш сольют воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, а также проверят инженерное оборудование, после чего фонтаны законсервируют до следующего года, сообщил Собянин в Max.

    Глава города подчеркнул, что фонтаны являются одной из визитных карточек столицы, поэтому их внешнему виду и бесперебойной работе уделяется много внимания. В этом году после модернизации вновь заработали «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ.

    В столице также продолжается обновление «Часов мира», служащих куполом торгового комплекса «Охотный ряд». Специалисты уже привели в порядок остекление, подводные светильники, плиты ступеней, стены и гранитное покрытие чаши. Кроме того, в городе появляются новые водные объекты, один из которых в уходящем сезоне работал на Центральной площади в «Лужниках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Собянин отказался от депутатского мандата.

    В прошлом месяце мэр Москвы сообщил о переезде 250 тыс. горожан в новые квартиры по программе реновации. Тогда же он поздравил москвичей с Днем города.

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    1 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Продажа билетов на концерт Канье Уэста обернулась прокурорской проверкой

    Прокуратура Москвы организовала проверку продажи билетов на концерт Уэста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Москвы организовала проверку по заявлению жителя Петербурга, купившего билет на концерт рэпера Канье Уэста (Ye), говорится в ответе на запрос депутата Госдумы VIII созыва Михаила Романова.

    Столичные надзорные органы отреагировали на жалобу местного жителя, потратившего 150 тыс. рублей на три билета, передает ТАСС.

    Покупателя возмутило отсутствие у организаторов договора с площадкой и необходимых согласований.

    Заместитель прокурора Москвы в официальном ответе подтвердил начало работы. «По вашему обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка», – говорится в документе.

    Парламентарий также направил запросы руководству МВД и Роспотребнадзора. Политик пояснил, что устроители мероприятия даже не пытались обратиться в правительство Петербурга для согласования массового события. По его мнению, это свидетельствует об изначальном отсутствии намерений проводить концерт.

    Если выяснится осведомленность компании о невозможности организации шоу в момент сбора денег, действия бизнесменов могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне организаторы официально отменили выступление американского рэпера в Северной столице.

    Российские фанаты артиста подали шесть исковых заявлений с требованием возврата денег за билеты.

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    2 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

    Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на городском вокзале Москва-Сити.

    В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

    Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

    Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.

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    2 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Названы место и дата следующего заседания Евразийского межправсовета

    Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Москве в декабре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в декабре в Москве, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

    Руководитель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев озвучил прессе дату следующего заседания Евразийского межправительственного совета, передает РИА «Новости».

    «Следующее заседание Евразийского межправсовета состоится в декабре в городе Москве», – заявил Сагинтаев журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страны Евразийского экономического союза покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.

    В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС. Мишустин и премьеры стран объединения сделали общее фото в преддверии межправсовета.

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      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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