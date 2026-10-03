В Москве возобновили движение на серой ветке метро после остановки

Tекст: Вера Басилая

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы вошло в график, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Ранее на станции «Тульская» произошло задымление в вагоне поезда. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

В департаменте отметили, что ситуация оперативно взята под контроль сотрудниками метрополитена, угрозы для пассажиров нет. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что из-за задымления под третьим вагоном поезда проводилась эвакуация пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.