Сразу три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три столичные школьницы впервые за всю историю проведения единого государственного экзамена получили по 400 баллов, передает РИА «Новости». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Три московские выпускницы получили 400 баллов на едином государственном экзамене. Такой результат в одном субъекте - уникальный за всю историю ЕГЭ. Это пример таланта, упорства и большой работы», – отметила она. Ракова добавила, что за этим успехом стоят учителя и поддержка родителей, пожелав девушкам поступить в вузы мечты.

Одной из рекордсменок стала выпускница школы №1583 имени Керимова Вера Захарова. Она планирует связать свою жизнь с ИТ-сферой и мечтает стать студенткой МГУ имени Ломоносова, рассматривая механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.

Максимальный результат также показала выпускница школы №58 Дарья Ефимова, которая с седьмого класса обучалась в профильных математических проектах.

Ефимова увлекается физикой и информатикой, она собирается поступать в ведущие технические вузы столицы, включая МГТУ имени Баумана, МФТИ и МИФИ.

Третьей обладательницей 400 баллов стала Маргарита Соломасова из школы №1573. Девушка также училась в математической вертикали и ИТ-классе, она намерена продолжить образование в лучших технических университетах Москвы.

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