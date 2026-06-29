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Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
Профессор Оганов дал совет школьнице с рекордными результатами ЕГЭ
Выбор между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ во многом зависит от того, какую именно профессию хочет получить школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов, комментируя затруднения отличницы при выборе вуза.
Школьница из Москвы, набравшая максимальные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала, что пока не определилась с выбором университета. Сейчас девушка раздумывает между химическим факультетом МГУ и Физико-химическим факультетом МФТИ.
«Выбор во многом зависит от того, какую именно профессию девушка хочет получить. В МГУ я бы рекомендовал химический факультет и факультет биоинженерии и биоинформатики – оба сильные, и уровень подготовки там высок. Что касается РХТУ, то там традиционно сильны специальности, связанные с химическими технологиями», – говорит Оганов.
При этом, продолжает он, если говорить о биофизике, биоинженерии и биоинформатике, то РХТУ не очень известен в этих областях. А МФТИ традиционно очень силен в физике, и в последнее время также заметно усилился в материаловедении и биомедицинских специальностях. Вместе с тем физтех традиционно слаб в химии, предупредил профессор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал набравшую 500 баллов по ЕГЭ школьницу одной из лучших выпускниц столицы. Он поделился, что девушка хочет связать профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.