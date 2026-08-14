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Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «Исламской республикой Британия», обладающей ядерным оружием. Об этом он сказал в интервью израильской армейской радиостанции.
Высказывание прозвучало в контексте обсуждения отношения британского общества к Израилю., пишет The Guardian. Нетаньяху вспомнил журналиста Рэндольфа Черчилля, сына бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который более полувека назад положительно освещал Израиль.
«Попробуйте найти это в сегодняшней Британии, в том, что называют Исламской республикой Британия», – заявил израильский премьер.
Ведущий передачи спросил Нетаньяху, не выделяет ли он Великобританию среди других европейских стран, которые также занимают критическую позицию в отношении Израиля. В ответ премьер заявил: «Да, но знаете, кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет Исламская республика Британия».
При этом официально исламской республикой является Пакистан, обладающий ядерным оружием с 1990-х годов.
Высказывания Нетаньяху прозвучали на фоне заметного ухудшения отношений между Лондоном и Тель-Авивом. Премьер-министр Британии Энди Бернем ранее заявил о необходимости усилить давление на израильские власти из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, Лондон допустил введение дополнительных санкций против отдельных лиц и организаций, а также возможный запрет на торговлю товарами из израильских поселений. Ранее Бернем также признал, что Лейбористская партия на начальном этапе военной операции Израиля в секторе Газа «неправильно отреагировала» на происходящее, и заявил о необходимости изменить подход правительства.
The Guardian отмечает, что формулировка Нетаньяху перекликается с заявлениями американского политика Джей Ди Вэнса. В 2024 году он предположил, что Великобритания может стать первой «по-настоящему исламистской страной, которая получит ядерное оружие».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально возглавил правящую Лейбористскую партию Великобритании. Участники многотысячного лондонского шествия потребовали от нового премьера ввести антиизраильские санкции.
В конце того же месяца между Джей Ди Вэнсом и Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по Ирану.