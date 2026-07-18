Участники марша в Лондоне потребовали от Бернэма санкций против Израиля

Пропалестинские активисты призвали Бернэма ввести санкции против Израиля

Tекст: Мария Иванова

Участники пропалестинского шествия в Лондоне обратились к будущему главе правительства Британии Энди Бернэму с требованием ввести антиизраильские санкции, передает ТАСС.

Маршрут многотысячной акции пролегал от площади Рассел-сквер до резиденции уходящего премьера Кира Стармера.

«Если Бернэм на самом деле хочет порвать с постыдным наследием Стармера, он должен действовать и ввести санкции против Израиля, включая полное оружейное эмбарго, прекратить военное сотрудничество и дипломатическую поддержку», – заявили в организации Palestine Solidarity Campaign, организовавшей марш.

Демонстранты несли плакаты с призывами остановить поставки оружия, прекратить геноцид в Газе и ввести санкции. Также протестующие выражали недовольство конфликтом Израиля и США с Ираном и высказывали поддержку Кубе.

Один из участников акции по имени Саа отметил, что у Бернэма, который должен вступить в должность 20 июля, есть шанс изменить курс страны по ситуации в секторе Газа. По его словам, вопрос заключается лишь в том, захочет ли политик предпринять реальные шаги или его слова останутся пустой риторикой. Недавно избранный лидером Лейбористской партии Бернэм ранее обещал ужесточить позицию по отношению к Израилю из-за строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и нарушения перемирия в Газе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне новым руководителем Лейбористской партии Британии избрали Энди Бернэма.

В июне бывший премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера политического объединения.

В прошлом году власти Соединенного Королевства разрабатывали новые санкции против Израиля из-за ситуации в секторе Газа.