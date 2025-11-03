Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
В Британии поезд сошел с рельсов
На северо-западе Англии поезд сошел с рельсов
На железнодорожной линии в графстве Камбрия на северо-западе Англии сошел с рельсов пассажирский поезд.
Масштабный транспортный инцидент произошел на северо-западе Англии. Поезд сошел с рельсов в графстве Камбрия, передает ТАСС.
Компания Avanti West Coast сообщила о происшествии, после чего на место были направлены врачи службы скорой помощи Северо-Западной Англии.
Представители службы уточнили: «В данный момент мы проводим оценку ситуации и работаем с представителями других чрезвычайных служб».
Министр транспорта Британии Хейди Александер заверила, что «сообщений о пострадавших нет». Власти продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Инцидент стал уже вторым громким случаем на британских железных дорогах за последние дни. Ранее, 1 ноября, в пассажирском поезде из Донкастера в Лондон мужчина с ножом напал на пассажиров, в результате чего пострадали 11 человек, один из них госпитализирован в критическом состоянии. Преступник был задержан на месте.
При этом британская полиция отказалась признать нападение терактом. Один из задержанных по делу позднее был отпущен полицией.