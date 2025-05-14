Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Онищенко выступил против четырехдневной рабочей недели в России
Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что переход на сокращенную рабочую неделю в России был бы ошибочным шагом на фоне текущей экономической ситуации.
Введение четырехдневной рабочей недели в стране сейчас было бы неправильным решением по экономическим причинам, передает ТАСС.
Онищенко заявил на пресс-конференции, что обсуждение такой инициативы происходит на высоком уровне, однако считает ее нецелесообразной, поскольку в России продолжается экономический кризис. Он подчеркнул: «Мы говорим, что идет экономический кризис, и тут же говорим о четырехдневной рабочей неделе».
Онищенко отметил, что современные дистанционные технологии и искусственный интеллект являются полезными ресурсами, но не способны полностью заменить личное присутствие сотрудников на рабочих местах. По его мнению, уровень развития страны пока не позволяет рассматривать сокращение трудовой недели как актуальную меру.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Госдуме разработан законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.