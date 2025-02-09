В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час

Эксперт объяснил, к чему приведет выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ

Эксперт Межевич объяснил, к чему приведет выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией

Tекст: Андрей Резчиков

«Решение стран Балтии о выходе из энергокольца БРЭЛЛ будет иметь последствия в течение нескольких лет. Процесс экономической деградации региона растянется во времени», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

«Конкурентоспособность национальной экономики зависит от нескольких факторов. У страны должны быть более дешевые ресурсы, рабочая сила или уникальная технология. Но если у вас ничего этого нет, а энергоносители и электроэнергия существенно – на 30-40% дороже, чем в Европе, то любой бизнес будет уходить из страны», – пояснил эксперт.

Межевич подчеркивает, что экономическая катастрофа будет развиваться медленно, но она неизбежна. «Острее всего этот кризис будет ощущаться в Латвии, если учитывать энергобаланс всех трех прибалтийский стран. Литва, которая в 2009 году закрыла единственную Игналинскую АЭС, уже адаптировалась к новым условиям. Латвия же будет менее конкурентоспособной, чем Эстония и Литва», – прогнозирует спикер.

Что касается энергетической безопасности России, то Межевич напомнил, что еще в середине нулевых в Калининграде понимали угрозу того, что рано или поздно энергетический мост через Сувалкский коридор (сухопутный маршрут протяженностью около 64 км на границе Польши и Литвы) может быть разрушен. В итоге проблема была решена, хотя и не без трудностей. Например, проект по строительству Балтийской АЭС был заморожен.

«Все федеральные органы власти работали в этом направлении. Сейчас Калининградская область застрахована от каких-либо неприятностей, связанных с тем, что энергетического кольца больше нет», – подчеркнул политолог.

В субботу Литва завершила процесс отключения от существовавшей с советских времен единой энергосистемы БРЭЛЛ, объединяющей также Белоруссию, Россию, Латвию и Эстонию. Страна приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с Евросоюзом, запланированной на 9 февраля.

Эстония, Латвия и Литва заранее уведомили Россию о своем выходе из БРЭЛЛ. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. Там заверили, что энергосистема области может «надежно и самостоятельно функционировать, обеспечивая электроснабжение всех потребителей региона».

Нагрузку всех потребителей будут обеспечивать три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Талаховская ТЭС также будет регулировать частоту в энергосистеме по команде диспетчера Балтийского РДУ (регионального диспетчерского управления). Как заверил губернатор Алексей Беспрозванных, область способна не только обеспечивать текущие потребности, но и развивать потенциал за счет резервных мощностей.

В постпредстве России при Европейском Союзе заявили, что выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ носит политический характер, что «приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС».