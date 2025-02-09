С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.31 комментарий
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час
В Госдуме предложили законопроект о сокращении на час рабочего времени по пятницам
В Госдуме разработан законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предполагающий сокращение рабочей недели на один час, передает ТАСС. Документ уже направлен на заключение в правительство.
Согласно предложенным изменениям в Трудовой кодекс РФ, предполагается уменьшение продолжительности рабочего дня или смены на один час в пятницу при пятидневной рабочей неделе, но с сохранением установленной нормы рабочего времени. Это, как отмечается в пояснительной записке, должно способствовать улучшению качества жизни и здоровья работников.
Нилов подчеркивает, что в текущих условиях закрепление такой нормы законодательным путем выглядит целесообразным, хотя стороны трудовых отношений уже имеют возможность договариваться о сокращенной продолжительности рабочего времени перед выходными. Законопроект призван повысить производительность и эффективность труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре россиян ждала четырехдневная рабочая неделя, а в январе Минтруд напомнил о двухдневной рабочей неделе из-за новогодних праздников, также сообщалось о сокращенной рабочей неделе в июне из-за празднования Дня России.