Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в ноябре

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября в России будет сокращена до четырех дней

Tекст: Вера Басилая

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября будет сокращенной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, передает РИА «Новости».

Однако в связи с праздником на предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россияне будут работать шесть дней.

Согласно ст. 153-й Трудового кодекса, работа в выходной или нерабочий день должна оплачиваться в не менее чем двойном размере. Но вместо двойной оплаты, сотрудник может выбрать день отдыха.

День народного единства был учрежден с целью увековечения событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов.

Ранее эксперт Сергей Становкин назвал июль и октябрь самыми выгодными для отпуска в 2025 году.

