Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году
Эксперт Становкин назвал июль и октябрь самыми выгодными для отпуска в 2025 году
В 2025 году работающим по пятидневному графику россиянам наиболее выгодно будет брать отпуск в июле и октябре, сообщил директор по коммуникациями сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин.
В каждом из этих месяцев будет по 23 рабочих дня, что делает их наиболее оптимальными по соотношению рабочих и выходных дней, отметил эксперт, передает РИА «Новости».
Становкин подчеркнул, что май, июнь и ноябрь будут наименее выгодными месяцами для отпуска. В мае россияне будут работать всего 18 дней, в то время как в июне и ноябре – по 19. Это влияет на размер отпускных выплат, так как стоимость одного рабочего дня в отпуске рассчитывается по среднему коэффициенту, пояснил эксперт.
Календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год, утвержденный правительством, предполагает 11-дневные новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января, а также четырехдневные выходные на майские праздники в начале месяца и в честь Дня Победы. Июнь и ноябрь также порадуют четырехдневными выходными.
Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила чек-лист, который поможет собрать вещи для поездки в отпуск.