Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году

Эксперт Становкин назвал июль и октябрь самыми выгодными для отпуска в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

В каждом из этих месяцев будет по 23 рабочих дня, что делает их наиболее оптимальными по соотношению рабочих и выходных дней, отметил эксперт, передает РИА «Новости».

Становкин подчеркнул, что май, июнь и ноябрь будут наименее выгодными месяцами для отпуска. В мае россияне будут работать всего 18 дней, в то время как в июне и ноябре – по 19. Это влияет на размер отпускных выплат, так как стоимость одного рабочего дня в отпуске рассчитывается по среднему коэффициенту, пояснил эксперт.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год, утвержденный правительством, предполагает 11-дневные новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января, а также четырехдневные выходные на майские праздники в начале месяца и в честь Дня Победы. Июнь и ноябрь также порадуют четырехдневными выходными.

Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила чек-лист, который поможет собрать вещи для поездки в отпуск.