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    5 августа 2024, 08:11 • Справки

    Что взять с собой на море: список вещей, чтобы ничего не забыть

    Что взять с собой на море: список вещей, чтобы ничего не забыть
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборы в отпуск – это всегда хлопотно. Нужно не только купить билеты и забронировать отель, но и собрать чемодан, в который поместится все необходимое. А ведь так хочется взять с собой как можно больше вещей, чтобы потом на курорте не пришлось бегать по магазинам в поисках нужного. Подготовили чек-лист, который поможет собрать вещи для поездки на море.

    Наш основной список состоит из шести категорий: документы, аптечка, одежда и аксессуары, одежда для пляжа, средства личной гигиены, техника.

    Документы, которые нужно взять с собой в отпуск

    · Паспорт – главный документ, который всегда должен быть при себе.

    · Заграничный паспорт – нужен, чтобы выехать за пределы России.

    · Виза – требуется в некоторых странах. Проверьте требования государства, куда вы планируете отправиться. Если вы планируете организованный отдых, уточните данную информацию у вашего туроператора.

    · Страховой медицинский полис (ОМС) – обязателен как для поездок по России, так и за границу.

    · Международные водительские права – понадобятся, если вы планируете арендовать автомобиль за границей. Заблаговременно уточните, нужны ли они в выбранной стране.

    · Билеты – распечатайте или сохраните на телефон (к документу должен быть обеспечен доступ без интернета).

    · Подтверждение бронирования – распечатайте или сохраните на телефон (с доступом без интернета).

    · При путешествии с детьми – свидетельство об их рождении, полисы ОМС на детей.

    · Свидетельство о браке (если у родителей и ребенка разные фамилии).

    · Водительские права (могут пригодиться для аренды каршеринга).

    Упаковать документы нужно так, чтобы, с одной стороны, их было легко найти и достать. Точно не нужно убирать их в чемодан, который вы сдадите в багаж при перелете. С другой стороны, они должны быть убраны надежно, чтобы не выпасть из сумки в суете.

    Будет кстати, если в вашем телефоне создана отдельная папка со сканами ваших основных документов, ведь многие документы сегодня можно предъявлять в электронном виде.

    · Банковская карта. При выезде за границу стоит заранее поинтересоваться, принимают ли там вашу карту к оплате. Также лучше заблаговременно узнать о национальной валюте страны, куда вы отправляетесь.

    · Наличные деньги. Некоторая сумма может пригодиться, не стоит полагаться исключительно на безналичный расчет. Порой терминал оплаты теряет соединение с интернетом – и платеж становится невозможно произвести. Могут возникнуть и другие ЧП, в которых старая добрая наличка может выручить.

    Одежда и аксессуары, которые стоит взять с собой в отпуск

    Гардероб займет львиную долю пространства в вашем чемодане. Чтобы не промахнуться, заранее уточните прогноз погоды на период отпуска: ожидается жара или, наоборот, будет прохладно, обещают ли дожди.

    Важно правильно собрать чемодан, чтобы не тащить с собой лишние вещи, но при этом иметь все необходимое для комфортного отдыха.

    Существует правило «5 – 4 – 3 – 2 – 1»: пять комплектов белья, четыре футболки (или рубашки, майки – в общем, верх), три пары шорт (низ: юбки, брюки), две пары обуви, головной убор (шляпка или панамка) – один.

    Считается, что такого набора одежды в среднем хватает для отдыха продолжительностью семь дней.

    Одежда для пляжа

    · Купальники/плавки: минимум два комплекта, чтобы один мог сохнуть, пока вы носите другой.

    · Нижнее белье: в достаточном количестве на весь период отдыха.

    · Парео/накидка: для женщин, чтобы накинуть на плечи после купания.

    · Головной убор: кепка, панама, шляпа – защитят от солнца.

    · Пляжная обувь: шлепанцы, сандалии.

    · Одежда для отдыха

    · Шорты, легкие брюки: универсальные варианты для мужчин и женщин.

    · Футболки: несколько штук, которые можно сочетать с другими вещами.

    · Платья/сарафаны: чтобы добавить женственности в образ и сделать красивые фото на отдыхе.

    · Юбки: для женщин, предпочитающих более классический стиль.

    · Легкий верх: рубашки, блузки, топы – для более прохладной погоды или вечерних прогулок.

    · Удобная обувь: кеды, сандалии в спортивном стиле, кроссовки, в которых удобно долго гулять, ходить на экскурсии. Не рискуйте с новой обувью, сначала протестируйте ее в домашней обстановке – хотя бы прогуляйтесь до ближайшего магазина.

    · Наряд «на выход»: костюм, рубашка с брюками (для мужчин), платья (для женщин) – для посещения ресторанов, мероприятий, если таковые есть в ваших планах.

    Дополнительно:

    На случай прохладной погоды прихватите с собой кофту, ветровку или куртку (в зависимости от того, какая ожидается погода), пижаму, если ночи, согласно прогнозу синоптиков, будут холодные.

    Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки. О том, как их выбрать, мы писали в отдельной публикации.

    Одежда для ребенка: футболки, шорты, штаны, платья – с запасом, так как дети пачкаются чаще взрослых. Обязателен головной убор. Сейчас в продаже на маркетплейсах есть специальные пляжные рубашки из муслиновой или другой легкой, полупрозрачной ткани, с капюшоном к тому же – очень полезная вещь для детей, нежная кожа которых быстро обгорает.


    Комплект для дороги: удобный, не сковывающий движений.

    Собирайте вещи по принципу «капсульного гардероба» – так вы сможете создать множество образов из небольшого количества вещей.

    Не берите с собой слишком много обуви: достаточно двух-трех пар, подходящих к разным комплектам.

    Сверните вещи рулонами – это позволит сэкономить место в чемодане. Оставьте немного места в чемодане – для сувениров и других покупок.

    Аптечка, которую нужно взять с собой в отпуск

    Не забудьте про нее! В приоритетном порядке положите в аптечку лекарства, которые вам необходимо принимать постоянно. Рассчитайте, в каком количестве вам они потребуются, их должно хватить на весь период отдыха, особенно если речь идет о рецептурных медикаментах. Препаратов, которые вы принимаете в России, может не оказаться в свободной продаже за рубежом.

    Проверьте сроки годности лекарств, которые складываете, а также обратите внимание на условия хранения. Некоторые из них могут оказаться не предназначены для жарких условий. Тогда потребуется предусмотреть специальный термобокс.

    Вот список основных лекарств, которые стоит взять с собой:

    · Жаропонижающие: парацетамол, ибупрофен (для взрослых подойдут таблетки или капсулы, а для детей – сиропы в комплекте со шприцом, на котором есть отметки о дозировке).

    · Антигистаминные: супрастин, тавегил, зиртек (от аллергии, укусов насекомых). Для детей – капли «Зодак» или аналоги.

    · Энтеросорбенты: активированный уголь, энтеросгель, смекта (на случай отравлений или диареи).

    · Обезболивающие: анальгин (строго нельзя давать детям!), спазмолитики (при головной боли, зубной боли, болях в животе).

    · Средства для обработки ран: перекись водорода, хлоргексидин, бинт, пластыри (при порезах, ссадинах). Удобен «Мирамистин» в форме спрея.

    · Средства от укачивания: драмина, авиомор (если едете на автомобиле, в автобусе).

    · Средства от насморка: сосудосуживающие капли (на случай простуды). Можно взять с собой капли с морской водой для орошения носа – обработка слизистой уменьшит риски подхватить простуду во время поездки и на отдыхе.

    · Средства от боли в горле: леденцы, спреи (при ангине, фарингите).

    · Средства от ожогов: мази на основе пантенола, гель с алоэ.

    · Репелленты от насекомых.

    · Солнцезащитный крем.

    Дополнительно стоит положить электронный градусник (ртутный брать в дорогу не стоит, есть риск, что разобьется), бинт, жгут.

    Перед использованием препаратов внимательно изучите инструкцию, сверьтесь с дозировкой. При любых серьезных проблемах со здоровьем обращайтесь к врачу. Храните аптечку в недоступном для детей месте.

    Средства личной гигиены, которые необходимо взять в отпуск

    Помогут вам сохранить комфорт и здоровье вдали от дома.

    Базовый набор включает:

    · Дезодорант – незаменимое средство для поддержания свежести в течение дня.

    · Бритва и крем для бритья (для мужчин): для поддержания опрятности.

    · Маникюрные принадлежности: пилочка для ногтей, ножницы, щипчики для кутикулы помогут привести руки в порядок.

    · Зубная щетка и паста.

    · Расческа.

    · Миниатюры шампуня, бальзама и геля для душа в дорожных флаконах: удобный формат для путешествий, позволит вам не расставаться с любимыми средствами.

    Советы:

    · Уточните в отеле, какие средства личной гигиены предоставляются.

    · Отдавайте предпочтение проверенным косметическим средствам.

    · Выбирайте тревел-форматы косметики, чтобы экономить место в багаже.

    · Перед поездкой проверьте, плотно ли закрыты крышки на всех флаконах.

    Без уходовой косметики на отдыхе, вероятно, будет не очень комфортно. Прихватите с собой:

    · Термальную воду: освежает, увлажняет и успокаивает кожу.

    · Дневной крем или гель: защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

    · Ночной крем: питает и восстанавливает кожу во время сна.

    · Маска для лица и патчи для зоны вокруг глаз – чтобы не отказывать себе в удовольствии. Много места не займут, а интенсивный уход в условиях резкой перемены климата, ветреной погоды, активного Солнца будет очень кстати.

    · Средства для умывания и снятия макияжа.

    · Кремы для рук и ног.

    Не забудьте:

    · Солнцезащитный крем с SPF 30–50: для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей.

    · Детский шампунь и мыло (с мочалками).

    · Гигиеническую помаду – защищает губы от солнца и обветривания.

    Техника, которая пригодится в отпуске

    Современный отдых сложно представить без гаджетов, которые помогают нам оставаться на связи, развлекаться, запечатлевать памятные моменты и решать различные задачи.

    В поездку на море стоит взять с собой:

    1. Мобильный телефон

    Заранее установите все необходимые приложения, которые могут пригодиться в отпуске (бронирование, карты, такси, переводчик, развлечения). Не забудьте зарядное устройство и внешний аккумулятор.

    Возьмите с собой селфи-палку, если любите делать фото.

    2. Фотоаппарат

    Пригодится для снимков высокого качества. Не забудьте запасную карту памяти и зарядное устройство к нему.

    3. Наушники

    Пригодятся для прослушивания музыки, аудиокниг, подкастов, просмотра фильмов и сериалов в дороге. Выбирайте удобную модель с хорошим звучанием.

    4. Плеер

    Если не хотите, чтобы телефон быстро разряжался, возьмите с собой плеер. Загрузите на него любимую музыку.

    5. Внешний аккумулятор (power bank). Пригодится, если розетки будут недоступны, например, на пляже или во время экскурсий. Выбирайте модель с достаточной емкостью, чтобы зарядить все ваши устройства.

    6. Электронная книга – поможет скрасить время в дороге или на пляже.

    7. Планшет – удобен для просмотра фильмов, сериалов, чтения книг и игр.

    8. Адаптер для розетки: если едете за границу, проверьте, подходит ли ваш тип вилки к розеткам в стране назначения.

    Проверьте работоспособность всех устройств. Зарядите их перед поездкой. Упакуйте гаджеты в защитные чехлы. Не берите с собой ценные гаджеты, если не будете ими пользоваться.

    Помните, что на отдыхе главное – это живое общение и новые впечатления. Если отложить смартфон и планшет в сторону, останется больше приятных воспоминаний о насыщенном отдыхе.

    Что еще пригодится?

    Продукты питания. Лучше взять сухой паек, если ваш путь займет не слишком много времени. Так вы уменьшите риски отравлений и других негативных последствий, если еда, приготовленная дома и взятая в дорогу, будет томиться на жаре и подпортится.

    Бутылка воды. Обезвоживание может быть опасно. К тому же вода будет нужна, чтобы запить таблетки, которые вы принимаете регулярно.

    Книга или журнал.

    Настольные игры (по желанию).

    Игрушки для детей: раскраски, наушники с аудиосказками, альбом с наклейками. В дорогу приготовьте детям новые игровые наборы, чтобы они не заскучали быстро.

    Что не стоит брать с собой на отдых?

    Собираясь в отпуск на море, важно не только собрать все необходимое, но и не перегружать багаж лишними вещами. Список вещей, которые не пригодятся, очень индивидуален – даже в большей степени, чем перечень нужных вещей. Во многом он зависит от того, что создает комфорт конкретному человеку.

    Итак, что можно без особого риска оставить дома?

    1. Бытовые приборы

    Фен, утюг, чайник: как правило, эти предметы есть в большинстве отелей и гостевых домов.

    Электробритва: если вы не бреетесь каждый день, можно обойтись лезвиями.

    2. Неподходящая одежда

    Особенно это касается вещей не по сезону. Сюда же – вечерние наряды, одежда «на выход», если вы не планируете посещать торжественные мероприятия.

    Обувь на каблуке: для пляжа и прогулок она не подходит, да и вообще в летнюю жару хочется удобства.

    Новые вещи, которые вы еще не носили: велик шанс, что они вам не подойдут или вы испачкаете их в первые же дни.

    3. Косметика и средства гигиены

    Большое количество декоративной косметики: в жаркую погоду она может поплыть, а вам будет не до макияжа.

    Духи: сильный аромат может быть неприятен под палящим солнцем. К тому же лучше воздержаться от их использования при перелетах или в автобусе. Некоторые люди особо чувствительны к запахам, а аромат ваших духов, даже легкий флер, может вызвать у кого-то недомогание. Кроме того, есть риск, что флакон разобьется или потеряется.

    Полноразмерные уходовые средства: перелейте любимые средства в мини-флаконы или купите специальные дорожные наборы.

    4. Большой запас еды

    В отеле, как правило, есть все необходимое, а в магазинах всегда можно купить свежие продукты.

    5. Ценные вещи

    Не стоит брать с собой дорогие украшения, ведь на пляже или в воде вы можете их потерять. А если будут потеряны памятные украшения, то это может омрачить ваш отдых. Оставить их дома было бы надежнее.

    Электронику – телефоны, фотоаппараты и другие гаджеты – старайтесь брать с собой за пределы отеля только в случае крайней необходимости.

    6. Прочее

    · Зонт: в некоторых регионах дожди бывают редко, а зонт занимает много места.

    · Спортивный инвентарь: если вы не уверены, что будете им пользоваться, оставьте его дома.

    Помните, что главное в отпуске – это отдых и приятные впечатления. Не берите с собой лишнего, чтобы не тратить время на поиски вещей, не таскать тяжелый чемодан и не волноваться о сохранности ценных вещей.

    Составьте список вещей заранее, чтобы ничего не забыть. Оставьте дома все, что не является жизненно необходимым, и наслаждайтесь отдыхом!

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