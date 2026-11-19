Tекст: Антон Антонов

Герцог Сассекский считает, что из-за якобы имеющейся угрозы со стороны России «всем стоит нервничать», и в случае необходимости он готов вернуться к военной службе, пишет Telegraph.

«Если меня попросят снова записаться в армию, если будет такая необходимость, то я на 100% буду там, чтобы служить своей стране вместе с моими товарищами-ветеранами и военнослужащими», – сказал принц.

Он раскритиковал подход США к конфликту на Украине и выразил мнение, что Британия находится в конфликте с Россией уже последнее десятилетие, несмотря на отсутствие открытых военных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости подготовки страны к возможным ударам по российским военным базам в Арктике.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила факт вмешательства британского премьера Бориса Джонсона в подписание мирных соглашений весной 2022 года.

