Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?12 комментариев
Россиянину Дью в США предъявили обвинения в слежке в Кремниевой долине
Минюст США предъявил обвинения россиянину Дью по делу о Кремниевой долине
Министерство юстиции США предъявило гражданину России Игорю Дью обвинения в работе незарегистрированным агентом иностранного правительства, преследовании и мошенничестве с документами при слежке за сотрудниками технологической компании в Кремниевой долине, сообщает ведомство.
«Большое жюри предъявило гражданину РФ Игорю Дью обвинения в сговоре с целью ведения деятельности в качестве агента иностранного правительства, преследовании и мошенничестве, связанном с документами, удостоверяющими личность, в рамках предполагаемой схемы по ведению наблюдения и сбору информации о сотрудниках технологической и оборонной компании в Кремниевой долине», – говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, Дью летом 2026 года нелегально пересек границу США со стороны Мексики после того, как неизвестные лица завербовали его через мессенджер Telegram. Эти люди, как заявляется, обеспечивали его финансированием и оборудованием, а также давали указания собирать сведения о компании в Пало-Альто, включая фотографирование экранов ноутбуков ее сотрудников в кофейне и наблюдение за их передвижениями, передает РИА «Новости».
Согласно пресс-релизу, в сентябре россиянин якобы преследовал на автомобиле одну из сотрудниц компании, после ее обращения в полицию сменил машину и номер телефона, а затем использовал поддельные американские документы на имя Хьюго Лэндри Джонса. Первое заседание федерального суда по делу прошло 2 ноября, с того времени Дью находится под стражей, следующее слушание назначено на 24 ноября.
В случае признания виновным по всем пунктам обвинения Дью грозит до 21 года лишения свободы и штрафы на сумму до 850 тыс. долларов, следует из материалов министерства юстиции США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Швеции передали Соединенным Штатам гражданина России Александра Суворова, которого обвиняют в незаконных поставках американской микроэлектроники двойного назначения.
Суд в США в октябре арестовал россиянку Ольгу Лебедеву, почти два месяца находившуюся в иммиграционном центре в Аризоне за превышение срока визита.