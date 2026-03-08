Tекст: Тимур Шайдуллин

Женщины, участвовавшие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии Международного женского дня, преподнесли главе государства икону, которая, по их словам, облетела всю линию боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

Одна из участниц обратилась к Путину со словами: «Возьмите, пожалуйста, икону, с которой мы облетели [всю линию боевого соприкосновения]». Этот момент был показан в эфире корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Путин в ответ заметил с улыбкой: «У нас ничего не пропадает», поддержав атмосферу встречи шуткой. Помимо иконы, президенту презентовали хлопушку от кинорежиссера, снимающего фильмы о бойцах спецоперации на Украине. Все женщины, присутствовавшие на встрече, оставили свои подписи на подаренной хлопушке.

Ранее в интервью Зарубину президент России связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на ситуацию в Донбассе.

Также Путин назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой и заявил, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

До этого Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.



