Бастрыкин рассказал Путину о 20 выездах в Донбасс в 2025 году

Tекст: Вера Басилая

Председатель Следственного комитета России на встрече с Владимиром Путиным подвел итоги работы ведомства в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Александр Бастрыкин отметил, что в 2025 году совершил 20 рабочих поездок в Донбасс для проведения совещаний и контроля расследований.

«Мною в 2025 году было осуществлено 20 выездов в Донбасс, проводил совещания, ставил дела на контроль, оказывал необходимое содействие в работе наших следственных управлений», – сказал Бастрыкин на встрече с Путиным.

Отдельное внимание в докладе уделили судебным решениям. По словам главы ведомства, местные органы правосудия вынесли обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и иностранных наемников.

Бастрыкин уточнил, что преступники получили длительные сроки наказания. При этом 71 человек осужден пожизненно за убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными.

Ранее Бастрыкин доложил Владимиру Путину о передаче в суд 1823 уголовных дел в новых регионах.

Глава ведомства анонсировал появление морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

Также Следственный комитет установил причастность командующего ССО Украины к подрыву моста в Брянской области.