СК: Командующий ССО Украины Трепак организовал подрыв моста в Брянской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

План создавался под руководством Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины, указало ведомство, передает РИА «Новости».

По данным следствия, семь диверсантов незаконно пересекли границу и закрепили взрывные устройства на опорах автомобильного путепровода сообщением «Брянск-Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия» 31 мая 2025 года.

Детонация привела к крушению поезда: тепловоз сошел с рельсов, два вагона перевернулись.

Общий ущерб от теракта превысил 680 млн рублей, все фигуранты объявлены в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Александр Богомаз сообщил о причастности задержанных диверсантов к обрушению моста на поезд. Руководитель украинской ДРГ Александр Жук раскрыл данные о командире группы подрывников. Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов в двух областях как теракты.