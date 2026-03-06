Путина заинтересовала программа поддержки «СВОё дело» в Нижегородской области

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным в Кремле, сообщается на сайте Кремля. Губернатор Нижегородской области доложил о мерах поддержки военнослужащих, особо выделив программу «СВОё дело».

Президент заинтересовался игрой слов в наименовании проекта. «Я смотрю, здесь программа у вас: «СВОё дело». «СВО» и «дело» – «СВОё дело». Это идет направление? Получается?» – спросил глава государства, рассматривая презентацию.

Никитин пояснил, что региональные власти помогают участникам спецоперации начать собственный бизнес после возвращения с позиций.

Губернатор добавил, что регион видит необходимость обучать и вовлекать ветеранов, а также отметил, что многие уже готовы к предпринимательской деятельности. Таким образом, программа направлена на интеграцию ветеранов спецоперации в экономическую жизнь региона.

Ранее в Псковской области стартовал проект «СВОй бизнес» для обучения ветеранов спецоперации предпринимательству.