    Границы стран Прибалтики превращаются в «зону смерти»
    США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Безруков возглавил МХАТ имени Горького
    Украина обвинила Венгрию в захвате заложников и краже денег
    Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Министр обороны Финляндии подтвердил планы снять запрет на ввоз ЯО
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    3 комментария
    6 марта 2026, 14:02 • Новости дня

    Путина заинтересовала программа поддержки «СВОё дело» в Нижегородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным реализацию программы «СВОё дело», сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным в Кремле, сообщается на сайте Кремля. Губернатор Нижегородской области доложил о мерах поддержки военнослужащих, особо выделив программу «СВОё дело».

    Президент заинтересовался игрой слов в наименовании проекта. «Я смотрю, здесь программа у вас: «СВОё дело». «СВО» и «дело» – «СВОё дело». Это идет направление? Получается?» – спросил глава государства, рассматривая презентацию.

    Никитин пояснил, что региональные власти помогают участникам спецоперации начать собственный бизнес после возвращения с позиций.

    Губернатор добавил, что регион видит необходимость обучать и вовлекать ветеранов, а также отметил, что многие уже готовы к предпринимательской деятельности. Таким образом, программа направлена на интеграцию ветеранов спецоперации в экономическую жизнь региона.

    Ранее в Псковской области стартовал проект «СВОй бизнес» для обучения ветеранов спецоперации предпринимательству.

    5 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обмена пленными на белорусско-украинской границе домой вернулись российские военные, включая многодетных отцов и считавшегося погибшим бойца, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена, оказались многодетные отцы, сообщает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более половины возвращенных находились в плену свыше года. Кроме того, среди освобожденных был военнослужащий, которого долгое время считали погибшим.

    Москалькова подчеркнула: «Сегодня удивительный момент... в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым». Она отметила, что в преддверии Международного женского дня 8 марта двести матерей и жен получат долгожданные известия о возвращении своих близких домой.

    По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата лично проинформируют семьи освободившихся военных в разных регионах страны. Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, спецслужбам и всем, кто принимал участие в организации обмена. Она добавила, что сотрудники аппарата омбудсмена ежедневно ведут работу по обращениям родных защитников, ожидая и приближая каждый обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

    Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных

    Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных

    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.

    Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.

    Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.

    «Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.

    Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.

    МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.

    Комментарии (6)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область

    Сальдо сообщил о работе ПВО по украинским беспилотникам в Хесонской области

    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска организовали масштабный налет беспилотных аппаратов на Херсонскую область, сейчас активно действуют расчеты противовоздушной обороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В Херсонской области фиксируются попытки массированного применения беспилотников Вооруженными силами Украины, сообщил в Telegram-канале Сальдо. По его словам, в настоящее время по всему ругиону активно работают системы противовоздушной обороны.

    Сальдо уточнил, что противник пытается задействовать большое количество беспилотных летательных аппаратов, чтобы нанести удары по объектам региона.

    Ранее в результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области погибли пять полицейских. Еще шесть человек получили ранения и находятся в больнице.

    Сальдо сообщил о гибели активистки «Молодой гвардии Единой России» при атаке ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к своему коллеге из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжу Туадере с просьбой поделиться впечатлениями о посещении Петербурга.

    «Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – заявил российский лидер, приветствуя гостя в Кремле, передает ТАСС.

    Путин отметил, что Туадера всегда желанный гость в России, и выразил надежду на продолжение дружественных отношений между странами. Он также напомнил, что три месяца назад страны отметили 65-летие установления дипломатических связей.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков и выразил признательность за безопасность на выборах.

    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Пенсионерка в Запорожской области получила 11 лет за перевод денег ВСУ

    Жительницу Запорожской области осудили на 11 лет за измену и перевод денег ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запорожский областной суд признал 68-летнюю женщину виновной в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, приговорив ее к 11 годам заключения.

    Жительница Михайловского района Запорожской области была приговорена к 11 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба областного суда. По данным суда, в июле 2023 года 68-летняя женщина, проживающая в селе Плодородное, совершила перевод денег со своего счета через мобильное приложение украинского банка на нужды Вооруженных сил Украины.

    В сообщении отмечается: «Своими умышленными действиями гражданка Б. совершила преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (государственная измена)». Как уточняется, преступная деятельность женщины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.

    Запорожский областной суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с дополнительным ограничением свободы еще на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Ранее в Запорожской области задержали россиянина, который передавал СБУ через мессенджер данные о передвижении российских войск, ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже.

    До этого еще одну пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам колонии за финансовую поддержку ВСУ, она перевела более 63 тыс. рублей на их нужды.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной в формате «500 на 500»
    Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной в формате «500 на 500»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве, Россия и Украина 5 и 6 марта проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Россия и Украина проводят обмен военнопленными в формате «500 на 500» в соответствии с женевскими договоренностями, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский отметил в своем телеграм-канале: «В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5–6 марта [проводится] обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся».

    Обмен организован в рамках согласованных ранее переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.


    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 23:10 • Новости дня
    Кимаковский заявил о превращении Славянска в крепость ВСУ

    Кимаковский сообщил о подготовке ВСУ Славянска к обороне по сценарию Артемовска

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины усиливают оборонительные мероприятия в Славянске, демонтируя инфраструктуру и устанавливая противодроновые системы, а также минируя подступы к городу, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Город Славянск в Донецкой Народной Республике превращается в крепость, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    По его словам, в Славянске демонтируют троллейбусные линии, обвешивают город специальными сетями против дронов, а также окружают минными полями и рвами.

    «Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Артемовск. Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», – заявил Кимаковский.

    Он отметил, что власти Киева эвакуируют из Славянска государственные и муниципальные структуры, транспорт и бизнес. По его словам, такие меры свидетельствуют о подготовке города к возможным активным боевым действиям.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвинулись на славянском направлении и заняли позиции в районе пяти населенных пунктов – Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.

    Военный эксперт Ян Гагин спрогнозировал серьезные сражения за Славянск.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков

    Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина за поставку злаков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поставку злаков, благодаря которым жители страны были обеспечены мукой.

    Глава ЦАР также заявил о намерении обсудить с российским президентом вопросы развития экономики и энергетики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что страна сталкивается с серьезным дефицитом энергетических ресурсов и рассчитывает на опыт России в этой сфере.

    Туадера подчеркнул, что во время переговоров будет уделено внимание и финансовым вопросам, связанным с функционированием энергетической системы ЦАР.

    Ранее Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин отметил турбулентность мировой ситуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку в мире как турбулентную.

    Об этом он заявил во время встречи с президентом Центрально-Африканской Республики Арканжем Туадерой в Москве, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между Россией и ЦАР налажено тесное взаимодействие по координации позиций на международной арене. Он отметил, что профильные министерства и ведомства обеих стран поддерживают постоянный контакт в этом направлении.

    «Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире», – заявил Путин.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о ставке Запада на провал диалога по Украине

    Полянский обвинил ЕС и НАТО в подталкивании Киева к срыву переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Ряд стран в Евросоюзе и НАТО делают ставку на провал переговоров между Россией, США и Украиной и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к политико-дипломатическому урегулированию как до начала спецоперации на Украине, так и после, отмечает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул: «Мы по-прежнему ставим на успех ведущихся сейчас Россией, США и Украиной переговоров, однако видим, что в ЕС и НАТО со своей стороны откровенно ставят на их провал и подталкивают Киев к их саботажу. Это становится все более и более очевидным». Он отметил, что подобная позиция западных стран вызывает глубокое беспокойство у российской стороны.

    Дипломат добавил, что если такое давление продолжится, у Москвы не останется иного выбора, кроме как решать вопрос на поле боя. Полянский предупредил, что тогда решение конфликта будет реализовано «так, как вам это совсем не понравится», и призвал коллег воспринимать его слова всерьез, чтобы впоследствии не говорить, что «мы вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5-6 марта Россия и Украина проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об «испарении» духа Анкориджа. А накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о паузе в переговорном процессе по Украине из-за Ирана.

    Комментарии (22)
    5 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами – представительницами разных профессий.

    Среди приглашенных – конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики, передает РИА «Новости». Путин поздравил всех женщин России с наступающим праздником, пожелал личного счастья и «производственных в широком смысле этого слова успехов».

    Президент отметил, что женщины часто берут на себя обязанности, которые традиционно считаются мужскими. Он выделил вклад женщин в разные сферы. «Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, наука», – пояснил глава государства.

    Путин подчеркнул, что на женщинах лежит много обязанностей не только на работе, но и дома. «Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», – заявил он.

    Президент также добавил, что в России всегда будут ценить вклад человека вне зависимости от его пола.

    Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с женщинами перед 8 Марта.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой.

    В ходе встречи Путин подчеркнул, что в гуманитарной сфере у двух стран существуют хорошие перспективы и заделы для дальнейшего развития, передает РИА «Новости».

    Он отдельно поблагодарил Туадеру за усилия по развитию и популяризации русского языка в ЦАР. «Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране», – отметил российский лидер.

    На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные темы.

    Путин сообщил, что вскоре будет создана межправительственная комиссия России и ЦАР по торгово-экономическим связям. По его мнению, у двух стран есть хорошие перспективы в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре. Путин также отметил, что обсуждение этих вопросов продолжится в расширенном составе и в формате рабочего обеда.

    Ранее Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин отметил вклад «Новых людей» в развитие России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил вклад партии «Новые люди» в развитие страны.

    Его приветствие участникам VI съезда партии зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

    «Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI съезда политической партии «Новые люди». За прошедшие годы «Новые люди» – самая молодая парламентская партия России – накопила солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевала доверие значительного числа граждан», – говорится в послании президента, текст обращения опубликован на сайте Кремля.

    Путин отметил, что представители партии вносят конструктивный вклад в работу Государственной Думы, региональных парламентов и органов муниципальной власти, уделяя особое внимание вопросам науки, образования, здравоохранения, внедрению новых технологий и поддержке предпринимательства, в том числе молодёжного. Президент также обратил внимание на продвижение партией ценностей здорового образа жизни и подчеркнул, что важна консолидация с другими партиями и общественными организациями для решения общенациональных задач.

    В завершение послания глава государства выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а предложенные на нем инициативы найдут отражение в дальнейшей работе партии на благо страны. Путин пожелал делегатам успехов и плодотворной работы.

    Ранее «Новые люди» запустили движение для молодежи России.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали о тонущих в окопах Сумской области солдатах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Передовые позиции ВСУ в Сумской области оказались затоплены талой водой, из-за чего украинские солдаты буквально «тонут» в окопах, рассказали представители российских силовых структур.

    «Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач», – рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах.

    По его словам, укрепления противника были построены в морозную погоду, что не позволило подготовить их к весенней оттепели. В результате талый снег массово затопил фортификационные сооружения и окопы, создав тяжелые условия для пребывания личного состава.

    «В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», – добавил информатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку». «Северяне» узнали, как полицейские Сумской области стали «добровольцами» ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил Фостен-Арканжа Туадеру с победой на президентских выборах в Центрально-Африканской Республике.

    Российский президент отметил, что убедительная победа Туадеры свидетельствует о широкой поддержке его политики среди граждан, включая вопросы внутренней стабильности, безопасности и экономики, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле Путин лично выразил свои пожелания: «Позвольте мне еще раз – уже лично – поздравить вас с результатами выборов. Искренне желаю вам успехов».

    Туадера прибыл в Москву с рабочим визитом, это его первый визит после переизбрания в конце прошлого года. Ранее он трижды посещал Россию за последние годы, последний раз – в январе 2025 года. В ходе нынешней поездки планируется обсуждение политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Банги, а также международной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента ЦАР состоится в формате рабочего завтрака.

    Комментарии (0)
