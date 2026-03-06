Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
Путина заинтересовала программа поддержки «СВОё дело» в Нижегородской области
Президент Владимир Путин обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным реализацию программы «СВОё дело», сообщили в Кремле.
Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным в Кремле, сообщается на сайте Кремля. Губернатор Нижегородской области доложил о мерах поддержки военнослужащих, особо выделив программу «СВОё дело».
Президент заинтересовался игрой слов в наименовании проекта. «Я смотрю, здесь программа у вас: «СВОё дело». «СВО» и «дело» – «СВОё дело». Это идет направление? Получается?» – спросил глава государства, рассматривая презентацию.
Никитин пояснил, что региональные власти помогают участникам спецоперации начать собственный бизнес после возвращения с позиций.
Губернатор добавил, что регион видит необходимость обучать и вовлекать ветеранов, а также отметил, что многие уже готовы к предпринимательской деятельности. Таким образом, программа направлена на интеграцию ветеранов спецоперации в экономическую жизнь региона.
