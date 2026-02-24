В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы

Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

«На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.

В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.