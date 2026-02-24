Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
ВС России ликвидировали начальника украинской погранзаставы в Харьковской области
В районе села Рубежное в Харьковской области был уничтожен командный пункт украинской пограничной комендатуры, в результате чего погиб начальник погранзаставы в звании капитана, сообщили в силовых структурах.
В Харьковской области был ликвидирован начальник украинской погранзаставы при уничтожении командного пункта ПКШР «Шквал» 11-й бригады «Форпост» в районе села Рубежное, передает РИА «Новости».
«Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артем Валентинович – начальник погранзаставы», – сообщил источник.
Мякота находился в зоне поражения в момент удара по объекту.
Ранее ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области.
Под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, который координировал диверсионные группы и беспилотники.