    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    2 февраля 2026, 07:25 • Новости дня

    Кимаковский сообщил о появлении женской роты дронов в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВСУ замечена женская рота беспилотных систем в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что в рядах ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» действует женская рота беспилотных систем, передает РИА «Новости». По его словам, «на стороне противника действует женская рота БпС». Кимаковский также отметил, что большинство женщин в ВСУ традиционно занимают должности медработников и поваров.

    Ранее источник в российских силовых структурах информировал, что женские расчеты беспилотников начали формировать в 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.

    Женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек, по словам военнопленной Галины Казымовой.

    Политолог объяснила причины использования ВСУ женщин-штурмовиков.

    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В сводке ведомства отмечается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военнослужащие России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения российских войск освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    1 февраля 2026, 08:29 • Новости дня
    Сеть «Дарвин 3М» начали применять против дронов в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сеть «Дарвин 3М», совмещающая функции маскировки и физического барьера, начала применяться в зоне спецоперации для защиты техники и укрытий от дронов-камикадзе, сообщил представитель предприятия-разработчика «Системы механической защиты» (СМЗ).

    Сеть «Дарвин 3М», предназначенная для маскировки и защиты техники, а также укрытий от дронов-камикадзе, начала применяться в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Разработчиком выступило предприятие «Системы механической защиты» (СМЗ). Представитель компании сообщил: «На смену классическим маскировочным сетям приходит комплексное решение, предназначенное для защиты техники и укрытий от малых БПЛА. Сеть «Дарвин ЗМ» совмещает функции маскировки и физического барьера. Новое изделие уже начало применяться в зоне СВО».

    Сеть представляет собой полотно шириной 12 метров и плотностью 160 грамм на квадратный метр, которое натягивается на расстоянии от двух метров перед объектом. В СМЗ объяснили, что конструкция останавливает или детонирует дроны-камикадзе до их контакта с целью. Монтаж не требует специального оборудования, а в качестве опор можно использовать подручные материалы.

    Система модульная, что позволяет создавать укрытия разной сложной формы и защищать объекты различной площади. В компании подчеркнули, что производство сетей налажено в промышленных масштабах, что позволяет стабильно обеспечивать подразделения новым изделием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые машины «Зубр» для защиты от беспилотников.

    Госкорпорация также передала армии машины ИМР-3М с системами противодействия дронам.

    Вооруженные силы Украины перестали подъезжать ближе 10 км к линии фронта из-за эффективности атак российских беспилотников.

    1 февраля 2026, 13:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухецкое в ДНР
    Российские войска освободили Сухецкое в ДНР
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате действий Вооруженных сил России освобождены Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой народной республике, противник потерял свыше 950 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны России. По данным ведомства на 1 февраля 2026 года, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области. В этом районе российские силы нанесли удары по формированиям трех механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ, а также по позициям подразделений в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены объекты механизированной бригады, бригад теробороны и нацгвардии, пограничного отряда Украины. Противник потерял более 130 военнослужащих, девять автомобилей, радиолокационную станцию и три склада различного назначения. В группировке «Запад» отмечается продвижение по переднему краю, поражены силы и техника нескольких бригад и полков Украины в районах Харьковской области и Красного Лимана.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, поразив подразделения ВСУ в Донецкой народной республике. Потери противника – до 125 человек, танк, три бронированные машины, 27 автомобилей и три склада. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Сухецкое в ДНР, а также нанесли существенный урон технике и личному составу вооруженных формирований Украины.

    Общие потери ВСУ на этом участке, по российским данным, превысили 375 человек, уничтожены пять бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 275 военнослужащих и склад боеприпасов. В районах Орехова и Балабино «Днепр» уничтожил до 30 военных, 11 автомобилей и склад боеприпасов. Кроме того, российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по 158 объектам инфраструктуры и временным дислокациям ВСУ и иностранных наемников.

    Средствами ПВО за сутки были сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 94 беспилотника.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 111 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и почти 33 тыс. артиллерийских орудий вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения российской армии освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    1 февраля 2026, 16:37 • Новости дня
    Власти объявили беспилотную и ракетную опасность в трех регионах России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области граждан предупредили об угрозе со стороны беспилотников и ракет, призвав соблюдать меры безопасности.

    В Крыму объявлена беспилотная опасность, передает РИА «Новости». По информации МЧС России, соответствующее предупреждение поступило в 16.17 по московскому времени. Жителей полуострова призывают проявлять бдительность и следить за сообщениями экстренных служб.

    В Краснодарском крае также введена беспилотная опасность. МЧС России предупредило о риске падения беспилотных летательных аппаратов на территории региона и рекомендовало гражданам укрыться в защищенных помещениях, избегать окон, а в случае обнаружения взрывных устройств обращаться по номеру 112.

    В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах действует ракетная опасность, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – говорится в обращении губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России.

    1 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    ВС России уничтожили орудие «Богдана» ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили украинское самоходное артиллерийское орудие 2С22 «Богдана» на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

    На Константиновском направлении операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили украинское самоходное артиллерийское орудие 2С22 «Богдана», передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Разведка 6-й мотострелковой дивизии зафиксировала использование 155-миллиметрового орудия украинскими силовиками и оперативно передала координаты цели операторам беспилотников.

    В сообщении военного ведомства говорится: «Двумя точными попаданиями замаскированное самоходное артиллерийское орудие противника было уничтожено». Подчеркивается, что действия разведки и операторов беспилотников позволили быстро нейтрализовать угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации.

    Российские войска взяли Часов Яр и продвинулись в сторону Константиновки.

    С России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    1 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсоне, находящемся под контролем украинских военных, в воскресенье были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В воскресенье в Херсоне, который находится под контролем украинских войск, прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное». В сообщении украинского телеканала отмечается: «В Херсоне были слышны взрывы».

    Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омываемый Азовским и Черным морями. По итогам прошедшего в сентябре 2022 года референдума область была включена в состав России. Однако часть территории региона на правом берегу Днепра, включая сам город Херсон, по-прежнему контролируется украинскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли новые взрывы.

    1 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    За 10 часов в различных регионах России были сбиты 38 украинских беспилотников, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В течение 10 часов российские средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По данным ведомства, операция началась первого февраля в 8.00 и завершилась к 18.00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов – 27 аппаратов – было уничтожено в Белгородской области. Еще шесть беспилотников удалось сбить над Краснодарским краем.

    Кроме того, по два аппарата были ликвидированы над Курской областью и акваторией Азовского моря. Еще один дрон был уничтожен над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над четырьмя регионами России.

    1 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате попадания ударного FPV-дрона в кабину грузового автомобиля на кольцевой дороге Макеевки ранен водитель.

    Водитель грузовика был ранен при атаке ударного беспилотника ВСУ на кольцевой автодороге в Макеевке, передает ТАСС. Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города, где дрон типа FPV попал прямо в кабину автомобиля КамАЗ.

    В управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили: «Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударным БПЛА типа FPV на Донецкой кольцевой автодороге в Червоногвардейском районе города Макеевка. По состоянию на 20:00 [мск] поступили сведения о ранении водителя, мужчины 1971 года рождения. Задокументировано прямое попадание БПЛА в кабину грузового автомобиля «Камаз».

    Пострадавший водитель был немедленно доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают специалисты, собираются материалы для следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины атаковали село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области с помощью дрона, в результате чего пострадали четыре мирных жителя.

    Водитель больницы в Грайвороне скончался от ранений после удара дрона, когда находился в автомобиле на территории медицинского учреждения.

    1 февраля 2026, 21:26 • Новости дня
    Обломки БПЛА нашли в Красноармейском районе Краснодарского края

    Tекст: Ольга Иванова

    В Краснодарском крае во дворе частного дома в хуторе Трудобеликовском обнаружили обломки беспилотника, никто не пострадал.

    Обломки беспилотного летательного аппарата были найдены в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона, передает РИА «Новости». Фрагменты дрона упали на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском.

    В сообщении уточняется: «Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы». Причины падения дрона и принадлежность аппарата в настоящее время устанавливаются.

    Ранее в Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области граждан предупредили об угрозе со стороны беспилотников и ракет, призвав соблюдать меры безопасности.


    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

