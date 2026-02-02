Tекст: Дмитрий Зубарев

Кимаковский сообщил, что в рядах ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» действует женская рота беспилотных систем, передает РИА «Новости». По его словам, «на стороне противника действует женская рота БпС». Кимаковский также отметил, что большинство женщин в ВСУ традиционно занимают должности медработников и поваров.

Ранее источник в российских силовых структурах информировал, что женские расчеты беспилотников начали формировать в 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.

Женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек, по словам военнопленной Галины Казымовой.

