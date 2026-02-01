Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
Новые взрывы прогремели в Запорожье
Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ.
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели новые взрывы, передает ТАСС.
Ранее уже сообщалось о взрыве в этом городе. Сейчас в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева, объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Подконтрольная Киеву часть Запорожской области осталась без света после взрывов.