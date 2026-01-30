У немцев закончились деньги на Украину

Юрий Мавашев
Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.
Анна Долгарева
Россия не встраивается в тренды, а задает их
В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.
Ирина Алкснис
История превратила Давосский форум в ничто
Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.