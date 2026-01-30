  • Новость часаМосква указала на стремление Германии создать сильную армию
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    30 января 2026, 11:42 Мнение

    Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Золото становится не по карману мировым центробанкам
    Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    Украина разорвала соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере с Белоруссией
    Полярные медведи стали толстеть

    Совет мира, о котором впервые стало известно осенью 2025 года, в меньшей степени – продукт кабинетной работы, согласованной с международными партнерами, и в большей – результат личного упорства американского лидера, которому не терпится войти в историю.

    Отсюда, надо полагать, и подписание с помпой главами 19 государств устава организации на Международном экономическом форуме в Давосе, а также объявление главного инициатора председателем совета.

    Трампу было очень важно сыграть роль Зевса, похищающего если не саму Европу, то ее повестку. Как точно заметило издание Politico, теперь Давос ассоциируется не с Гретой Тунберг или движением #MeToo – он превращен в форум MAGA. И во многом трансформация повестки Белому дому удалась.

    Что же касается содержательной части, то с ней все куда сложнее – потому что Трамп демонстративно игнорирует главное. Длящийся с середины XX века ближневосточный конфликт сочетает в себе сразу три измерения – политического, межэтнического и религиозного. Несколько поколений палестинцев и израильтян выросли в условиях его развития и тления, воспитано в той или иной парадигме восприятия. Более того, конфликт уже настолько давно носит затяжной характер, что задает координаты и параметры международно-политического поведения государств и народов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Если эта головоломка и подобна гордиеву узлу, то для ее разрешения узел придется именно развязать, а не разрубить мечом в стиле Александра Македонского.

    Инициаторы же подают мировой общественности и конфликтующим сторонам «Совет мира» по Газе едва ли не как дипломатическую победу – долгосрочное, а, главное, готовое решение палестино-израильского и, шире, арабо-израильского конфликта. Но 20-пунктный план Трампа по прекращению огня в Газе имеет сразу несколько изъянов.

    Во-первых, нетрудно заметить, что за мнимым миротворчеством разрекламированной институции проступает организация, закрепляющая безраздельную власть в руках лишь одного политика – Трампа. Об этом можно судить на основании просочившегося в СМИ устава «Совета». Достаточно сказать, что американский лидер вправе приглашать, исключать и продлевать членство суверенных государств, утверждать (читай – навязывать) повестку, налагать вето на решения исполкома, назначать себе преемника, устанавливать правила работы для любых структурных подразделений в рамках «Совета». Наконец, Трамп обладает исключительным правом толкования и применения положений устава. Недавний случай с отзывом Трампом направленного ранее Канаде приглашения это подтверждает. Правда, из всего этого также неизбежно следует, что с завершением его президентских полномочий утратят былой вес и он сам, и его безраздельные полномочия в «Совете».

    Во-вторых, обращаясь к ключевому критерию успешности подобных инициатив – инклюзивности, – отметим, что полноценное палестинское представительство при формировании Совета фактически отсутствует. Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) возглавил Али Шаас, который не занимал должностей в секторе Газа и не управлял им, а образование вообще получил в Великобритании. Иными словами, критики с уверенностью могут утверждать, что идея объединить страны для решения конфликта направлена исключительно на навязывание воли коллективного Запада палестинскому народу. Не говоря о том, что условием членства становится взнос в один миллиард долларов, что превращает совет, скорее, в престижный клуб преуспевающих государств.

    Индия и Китай были приглашены, но по сей день не торопятся подтвердить участие в Совете. И даже если они решатся на это завтра, нельзя отрицать тот факт, что в авангарде процесса они явно не стояли. Хотя, к примеру, всецело поддержавший инициативу Трампа с Советом Израиль связывает с Индией стратегическое партнерство, которое в последние годы значительно эволюционировало от модели закупки оружия к комплексному сотрудничеству в области безопасности и технологий. Китай же пока остается вторым по величине торговым партнером Израиля. Тем не менее, это не сблизило позиции Пекина и Нью-Дели, с одной стороны, и Западного Иерусалима и Вашингтона, с другой, до желания сотрудничать в Совете.

    Трамп, очевидно, искренне убежден, что главная проблема палестино-израильского конфликта, как и в случае с другими международными неурядицами, в том, что в основе попыток его разрешить – не дипломатия торга, а разного рода химеры из серии «международное право». Торг же в его девелоперском сознании вполне уместен, когда на кону, как он выразился, «прекрасный участок земли», который он оценил как «специалист по недвижимости». Правда, здесь чертовски не хватает уточнения, для кого прекрасен этот клочок земли и на каких условиях. (Восточная Пруссия тоже когда-то была хороша для немцев, пока ее не вернул исторически населявшим ее славянам советский солдат).

    Складывается вполне обоснованное впечатление, что Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии. Во всяком случае, именно такой вывод напрашивается из анализа документов и логики проекта. Вместо международного права и институтов (например, и прежде всего, ООН) – персонализированная воля и сделки. Причем речь идет о торговле чужим прошлым и будущим.

    С продемонстрированным Трампом подходом Совет мира рискует постичь участь Соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Из 22 стран, состоящих в Лиге арабских государств (ЛАГ), за 5 лет отношения с Израилем нормализовали только четыре – ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Надо ли говорить, что у истоков той инициативы также стоял Трамп, который с привычной бравадой выдавал желаемое за действительное.

    Очень вероятно, что Совет мира по Газе после истечения полномочий Трампа канет в лету вместе со своим создателем. И уж точно при любом раскладе не станет заменой ООН, поскольку, в отличие от нее, не опирается на равное представительство и прозрачные, общепринятые правила игры. Палестино-израильский конфликт при этом будут пытаться разрешить следующие поколения более ответственных политиков.

    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    В Госдуме обвинили ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса
    Грузия обвинила Эстонию в ненависти и мошенничестве
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров
    OpenAI пообещал отключить четыре устаревшие модели ChatGPT
    Московский суд запретил скачивать из Apple Music песни про Буратино
    В России начали составление «Словаря школьника»

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

