Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.0 комментариев
Польша потребовала от Украины вернуть историческую реликвию
Институт национальной памяти Польши (IPN) настаивает на возвращении исторической реликвии, принадлежавшей погибшему в 1940 году капитану, которую обнаружили в продаже на украинском сайте.
Институт национальной памяти Польши (IPN) обратился с требованием передать ему орден Virtuti Militari, выставленный на торги, передает РИА «Новости».
В организации заявили: «На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari, которым был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года».
Специалисты института смогли идентифицировать владельца награды по сохранившемуся номеру. Им оказался капитан Юлиуш Роман Хайнцель, потомок немецких промышленников, командовавший эскадроном 16-го Великопольского уланского полка.
Представители IPN призвали продавца передать реликвию властям, а администрацию сайта – закрыть аукцион. В ведомстве подчеркнули, что память о жертвах не должна становиться предметом торга, а историческим свидетельствам место в музеях.
Ранее Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное».
Российский МИД назвал обвинения Польши по поводу снятия барельефов с мемориала «Медное» лицемерными, напомнив о сносе памятников советским воинам в этой стране.