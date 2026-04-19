  Разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе после атаки ВСУ локализовали
    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    19 апреля 2026, 15:32 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Николаеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В городе Николаев на юге Украины были слышны взрывы, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное», «в Николаеве были слышны звуки взрывов», передает РИА «Новости».

    Ранее в Полтаве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

    В Днепропетровске, Чернигове и Харькове на Украине прогремели взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе, Днепропетровске, Харькове и Харьковской области Украины, а также в Кировограде, Сумах и Чернигове.

    18 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

    В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.

    Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    «Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.

    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    18 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Мужчина застрелил четырех прохожих и захватил заложников в супермаркете Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Застрелив четырех человек на улице Киева, преступник забаррикадировался в супермаркете, где захватил заложников и спровоцировал взрывом сильный пожар, пишут местные СМИ.

    Трагедия произошла на улице, где злоумышленник открыл огонь по людям, передает ТАСС. В результате инцидента погибли четыре человека. Изначально поступала информация лишь об одной жертве, сообщает украинское издание «Новости. Live».

    После атаки стрелок попытался скрыться и забежал в супермаркет «Велмарт». Внутри он взял в заложники посетителей магазина. Здание немедленно оцепили сотрудники украинских силовых структур.

    В ходе противостояния преступник применил неустановленное взрывное устройство. Из-за детонации в торговых залах начался сильный пожар.

    Официальные органы пока не подтвердили детали происходящего, однако в Сети массово распространяются видеозаписи стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Голосеевском районе Киева от пулевого ранения погиб местный житель.

    В прошлом году во Львове вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в магазине.

    В городе Хмельницкий украинский военнослужащий открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

    19 апреля 2026, 09:33 • Новости дня
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве в субботу, оставив без защиты гражданских и ребенка, одному из взрослых спастись не удалось, сообщает украинский телеканал ТСН.

    Двое полицейских покинули место стрельбы в Киеве, оставив без защиты гражданских, в том числе ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН. На опубликованном видео видно, что правоохранители, прибывшие на вызов, сразу сбежали после первых выстрелов, не оказав помощи безоружным людям, говорится в сообщении ТСН. В результате один из взрослых мужчин погиб.

    Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим, после чего скрылся в супермаркете и взял заложников. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что нападавший был ликвидирован при задержании.

    По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете.

    Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Генеральная прокуратура Украины признала массовый расстрел людей террористическим актом.

    18 апреля 2026, 18:28 • Новости дня
    Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании

    Tекст: Мария Иванова

    Злоумышленник, открывший огонь по прохожим в Голосеевском районе украинской столицы, был нейтрализован при штурме супермаркета сотрудниками полицейского спецназа Киева.

    Злоумышленник, открывший стрельбу по прохожим, был ликвидирован при штурме магазина сотрудниками полицейского спецназа, передает РИА «Новости». До начала силовой операции переговорщики предпринимали попытки установить контакт с нападавшим.

    «Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания», – сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    Мэр города Виталий Кличко уточнил, что среди десятерых госпитализированных раненых находится один ребенок. Точное количество жертв нападения в настоящее время устанавливается правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось, что злоумышленник застрелил четырех прохожих на улице Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о ранении ребенка.

    18 апреля 2026, 21:58 • Новости дня
    Расстрелявший людей в Киеве мужчина был насильно мобилизован и сбежал из части

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, устроивший стрельбу и захват заложников в Киеве, недавно был мобилизован против своей воли и сбежал из части, сообщили СМИ.

    Мужчина, открывший огонь по прохожим в Киеве и взявший заложников в супермаркете, был мобилизован несколько дней назад против своей воли, его звали Дмитрий Васильченков, ему было 57 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    «Сегодня он сбежал из части, открыл огонь… по прохожим, а потом взял в заложники покупателей супермаркета», – говорится в публикации. В ходе штурма супермаркета полицейский спецназ ликвидировал преступника.

    Местные власти не комментировали публично детали происшествия, однако Mash отмечает, что все обстоятельства указывают на вынужденную мобилизацию Васильченкова. Официальных данных о пострадавших и точном числе заложников пока не поступало.

    Ранее вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете.

    Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Позже количество жертв трагедии возросло до шести человек из-за смерти госпитализированной женщины.

    Массовый расстрел людей и захват заложников в киевском супермаркете, в результате которых погибли шесть человек, квалифицированы как террористический акт.

    18 апреля 2026, 18:41 • Новости дня
    Зеленский: Пять человек погибли при стрельбе в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    В Голосеевском районе украинской столицы вооруженный мужчина открыл огонь по людям, в результате чего пять человек погибли и десять получили ранения.

    «Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Сейчас известно о пяти погибших. По состоянию на текущий момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

    Он также выразил соболезнования родным и близким жертв, передает РИА «Новости».

    По информации Зеленского, в ходе операции удалось спасти четырех заложников. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался в киевском супермаркете с заложниками.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о ранении ребенка при нападении.

    Сотрудники полицейского спецназа КОРД ликвидировали злоумышленника в ходе штурма магазина.

    19 апреля 2026, 00:51 • Новости дня
    Генпрокуратура Украины признала убийство в Киеве терактом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу, в результате чего были убиты шесть человек, а события признали терактом.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что Генпрокуратура Украины квалифицировала расстрел людей в Голосеевском районе Киева как террористический акт, передает ТАСС.

    Уголовное производство возбуждено по части третьей статьи 258 Уголовного кодекса Украины, в которой речь идет о террористическом акте, повлекшем гибель людей.

    Кравченко отметил, что личность стрелка уже установлена – это мужчина 1968 года рождения, который использовал официально зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате нападения погибли шесть человек. Следствие продолжает устанавливать мотивы совершенного преступления.

    Ранее стало известно, что злоумышленник застрелил четырех человек на улице, после чего захватил заложников в супермаркете. На место происшествия прибыл спецназ, который, после неудачных переговоров, начал штурм здания, в ходе которого преступник был ликвидирован.

    Позднее выяснилось, что нападавший застрелил еще одного из заложников в магазине, а еще четырнадцать человек получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина поджег свою квартиру и вооружился карабином перед нападением на прохожих в Голосеевском районе Киева. Преступник застрелил четырех человек на улице Киева. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

    Преступник спровоцировал сильный пожар взрывом внутри здания.

    18 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    На Западе отреагировали на позицию Мадьяра по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, возглавивший победившую на выборах партию в Венгрии, не является сторонником помощи Украине, сообщает L'AntiDiplomatico.

    Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не разделяет взгляды других европейских лидеров насчет помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    «Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 млрд евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану», – отмечается в статье.

    Аналитики считают, что оптимизм украинских властей относительно смены власти в Венгрии является преждевременным.

    Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита Евросоюза для Украины.

    Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Также венгерский политик наотрез отверг идею ускоренного вступления Киева в ЕС.


    18 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Жесткая мобилизация в Киеве обернулась погоней со стрельбой

    Сотрудники киевского военкомата устроили стрельбу при попытке мобилизации

    Tекст: Мария Иванова

    На улицах украинской столицы попытка силовой мобилизации обернулась стрельбой: спасаясь, мужчина протаранил блокирующие автомобили на глазах у бездействующей полиции.

    Инцидент с применением оружия произошел в украинской столице, передает ТАСС. На опубликованных кадрах видно, как люди в военной форме пытаются разбить стекла заблокированной машины и вытащить оттуда мужчину. В этом им активно помогал неизвестный человек в черной одежде.

    Водитель принял решение протаранить преграждавшие путь транспортные средства и скрыться. В ответ человек в штатском произвел несколько выстрелов из пистолета вслед уезжающей машине, а затем собрал стреляные гильзы.

    Присутствовавшие на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов полностью проигнорировали инцидент. Полицейские не предприняли никаких попыток задержать открывшего огонь мужчину. Официальные ведомства пока отказываются комментировать случившееся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве военкомы насильно вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

    В селе Мамалыга Черновицкой области сотрудники центра комплектования открыли стрельбу во время мобилизационных мероприятий.

    В Днепропетровске представители военкомата прострелили колеса автомобиля уклониста для предотвращения его побега.

    18 апреля 2026, 20:29 • Новости дня
    Украинские нацисты пригрозили расправой за возложение цветов к памятнику ВОВ

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области радикалы начали угрожать руководству села из-за возложения цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны, сообщили в силовых структурах.

    Источник в силовых структурах сообщил, что украинские националисты угрожали физической расправой администрации села Яськи в Одесской области, передает РИА «Новости».

    Собеседник рассказал, что причиной угроз стало возложение цветов к мемориалу, который установлен в память о Героях Великой Отечественной войны.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива Владимира Зеленского по сносу памятников Великой Отечественной войны на Украине является проявлением сатанизма.

    Московский городской суд заочно вынес приговор украинцу за осквернение памятника защитникам Отечества в Одессе.

    18 апреля 2026, 21:09 • Новости дня
    Стрельба с шестью погибшими в Киеве признана терактом

    Дело о теракте завели после вооруженного нападения на людей в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый расстрел людей и захват заложников в киевском супермаркете, в результате которых погибли шесть человек, квалифицированы как террористический акт.

    Трагедия произошла в Голосеевском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего попытался скрыться в местном супермаркете и захватил заложников. По информации мэра города Виталия Кличко, жертвами нападения стали шесть человек, еще 15 получили ранения.

    Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что силовики ликвидировали стрелка при задержании.

    Генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале уточнил квалификацию дела. «По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по статье «Террористический акт, приведший к гибели людей», – написал он.

    Глава надзорного ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Следователи детально устанавливают мотивы преступника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Позже количество жертв трагедии возросло до шести человек из-за смерти госпитализированной женщины.

    18 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над семью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО России в течение восьми часов сбила 46 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над Черным морем и семью регионами, сообщило Министерство обороны.

    В период с восьми утра до четырех часов дня дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Министерство обороны.

    Аппараты были нейтрализованы над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей, а также над акваторией Черного моря.

    В ночь на 18 апреля силы противовоздушной обороны России уничтожили 258 украинских беспилотников.

    Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью.

    Средства противовоздушной обороны поразили за ночь 27 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью.

    18 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Киевский стрелок поджег квартиру перед убийством людей

    Tекст: Мария Иванова

    Устроивший массовую стрельбу в Голосеевском районе Киева мужчина перед нападением на прохожих поджег собственную квартиру и вооружился карабином.

    Украинские следователи выяснили, что устроивший стрельбу житель столицы сначала поджег свою квартиру, а затем вышел на улицу с оружием, передает ТАСС.

    Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что преступник ранее привлекался к уголовной ответственности. По его словам, сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил, что огонь велся из легального карабина. «У него было оружие – это карабин, он был зарегистрирован. В декабре прошлого года обратился в дозволительную систему с просьбой отстрелять оружие. Он принес медсправку. Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку», – заявил министр.

    Трагедия произошла в Голосеевском районе Киева. Злоумышленник застрелил четырех человек на улице, после чего укрылся в супермаркете, где убил еще одного и взял заложников. Одна из пострадавших скончалась позднее в больнице. На попытки переговоров он не реагировал.

    В ходе спецоперации полиции преступник был ликвидирован. Жертвами инцидента стали шесть человек, еще 15 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме магазина.

    Количество пострадавших в результате стрельбы увеличилось до 15 человек.

    18 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Число пострадавших при стрельбе в Киеве выросло до 15 человек

    Кличко сообщил о 15 пострадавших в результате стрельбы в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    В результате вооруженного нападения в Голосеевском районе Киева пострадали 15 человек, стрелок был ликвидирован правоохранителями при задержании.

    Количество пострадавших при стрельбе в Киеве увеличилось до 15 человек, передает РИА «Новости». Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил информацию о жертвах вооруженного нападения в Голосеевском районе города.

    «Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До того медики госпитализировали десять раненых. По предварительной информации, в помещении супермаркета есть погибшие», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    В субботу столичная полиция сообщила о неизвестном, открывшем огонь по людям. По данным Владимира Зеленского, в результате происшествия пять человек погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Позднее сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме магазина.

    При уличной стрельбе пострадал один ребенок.

    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

