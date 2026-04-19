Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски

Tекст: Вера Басилая

Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».

«Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.

Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.

Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».

Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.

Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.