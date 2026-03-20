Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

Московский суд заочно вынес приговор украинцу за осквернение памятника в Одессе
Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.
Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.
В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.
Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.
До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.