В Одессе бюст Пушкина на Приморском бульваре накрыли розовым пакетом

В Одессе бюст известного русского поэта Александра Пушкина на Приморском бульваре накрыли розовым пакетом, сообщает ТАСС. Этот инцидент был частью художественной акции, целью которой стало привлечение внимания к необходимости удаления символов, связанных с Россией. Акция отражает текущее стремление на Украине к избавлению от российской культурной и исторической символики.

Согласно проекту решения, представленному исполкомом Одесского горсовета, под угрозой сноса находятся несколько памятников, включая монументы Александру II, Максиму Горькому, Владимиру Высоцкому, а также Исааку Бабелю и другим деятелям. Эти объекты считаются содержащими символику российской и советской имперской политики. Подобные меры предпринимаются в рамках продолжающегося процесса декоммунизации в стране.

Процесс переименования улиц и сноса памятников, начатый в 2015 году, достиг значительных масштабов. К началу 2022 года на Украине были снесены более 2,5 тыс. монументов и изменены названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году борьба с российским и советским наследием усилилась, о чем свидетельствуют изменения почти 10 тыс. географических названий и демонтаж 145 памятников.

В марте 2023 года Верховная рада Украины приняла закон о деколонизации топонимов. Это законодательство требует от местных властей изменить все географические названия, связанные с Россией и советским прошлым. Таким образом, меры по декоммунизации на Украине продолжаются, охватывая широкий спектр объектов, связанных с российской и советской историей и культурой.

В прошедшие выходные в Одессе в рамках политики декоммунизации демонтировали со стелы «Крылья Победы» советские символы, включая орден Ленина и медаль «Золотая звезда».

Власти города также намерены снести 19 памятников, включая памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому, что отражает их новый проект по демонтажу культурных объектов, опубликованный на сайте городского совета.