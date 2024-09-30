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    В Австрии победила выступающая за отмену антироссийских санкций партия
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    17 комментариев
    30 сентября 2024, 10:53 • Новости дня

    В Одессе бюст Пушкина накрыли пакетом

    В Одессе бюст Пушкина на Приморском бульваре накрыли розовым пакетом

    На Приморском бульваре в Одессе бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом в рамках акции, целью которой стало удаление символов, связанных с Россией.

    В Одессе бюст известного русского поэта Александра Пушкина на Приморском бульваре накрыли розовым пакетом, сообщает ТАСС. Этот инцидент был частью художественной акции, целью которой стало привлечение внимания к необходимости удаления символов, связанных с Россией. Акция отражает текущее стремление на Украине к избавлению от российской культурной и исторической символики.

    Согласно проекту решения, представленному исполкомом Одесского горсовета, под угрозой сноса находятся несколько памятников, включая монументы Александру II, Максиму Горькому, Владимиру Высоцкому, а также Исааку Бабелю и другим деятелям. Эти объекты считаются содержащими символику российской и советской имперской политики. Подобные меры предпринимаются в рамках продолжающегося процесса декоммунизации в стране.

    Процесс переименования улиц и сноса памятников, начатый в 2015 году, достиг значительных масштабов. К началу 2022 года на Украине были снесены более 2,5 тыс. монументов и изменены названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году борьба с российским и советским наследием усилилась, о чем свидетельствуют изменения почти 10 тыс. географических названий и демонтаж 145 памятников.

    В марте 2023 года Верховная рада Украины приняла закон о деколонизации топонимов. Это законодательство требует от местных властей изменить все географические названия, связанные с Россией и советским прошлым. Таким образом, меры по декоммунизации на Украине продолжаются, охватывая широкий спектр объектов, связанных с российской и советской историей и культурой.

    В прошедшие выходные в Одессе в рамках политики декоммунизации демонтировали со стелы «Крылья Победы» советские символы, включая орден Ленина и медаль «Золотая звезда».

    Власти города также намерены снести 19 памятников, включая памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому, что отражает их новый проект по демонтажу культурных объектов, опубликованный на сайте городского совета.

    30 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой

    МО: ВС России взяли в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у опорного пункта под Красногоровкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко Южной группировки войск заставили украинских солдат сдаться в плен под Красногоровкой, передает РИА «Новости». Оборонявшиеся в этом районе бойцы ВСУ прекратили сопротивление после интенсивного артиллерийского обстрела их позиций, который корректировался с помощью беспилотников.

    В Министерстве обороны рассказали, что несмотря на попытки контратак со стороны украинских подразделений, российские штурмовые группы оперативно реагировали на внезапные изменения обстановки, что в итоге привело к сдаче в плен украинских военных. На видео, предоставленном ведомством, видно, как солдаты ВСУ выбрасывают из окопа белый флаг и оставляют свое вооружение, после чего выходят из укрытия.

    Украинские пленные рассказали, что командование оставило их на шесть дней без воды и элементарных условий для выживания, что привело к тяжелым потерям и ранениям среди личного состава. После пленения им была оказана медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пленные заявили, что Киев готовит химическое и бактериологическое нападение, включая заражение водоемов Херсонской области. Также пленный украинский военнослужащий Максим Шевченко признался, что хотел сбежать из Вооруженных сил Украины в первый же день, но из-за отсутствия возможности остался, раскритиковав командование за безразличие к солдатам. В дополнение к этому пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько сообщил, что обученные для управления западной техникой танковые экипажи месяцами ждут поставок, что затрудняет боевые действия на Южно-Донецком направлении.

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    30 сентября 2024, 08:23 • Новости дня
    После ударов ВС России остановлено движение поездов в Николаевской области
    После ударов ВС России остановлено движение поездов в Николаевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за ударов ВСУ России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено, что вызвало ограничения в сообщении между регионами, сообщила компания «Украинские железные дороги».

    В компании сообщили, что движение ограничено на участке, ведущем из Кировоградской области на юг в Николаевскую, из соображений безопасности, передает РИА «Новости».

    Компания также призывает пассажиров следить за обновлениями и уточнениями по поводу движения поездов в данном регионе.

    Ранее глава Николаевской  области Виталий Ким сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры региона.

    До этого в воскресенье в Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около 20 человек погибли и столько же получили ранения.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    30 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в ДНР

    Российские войска перерезали трассу Селидово – Курахово в ДНР и держат под контролем ж/д ветку

    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, тем самым фактически разрезав важный логистический узел Вооруженных сил Украины на данном участке фронта и ограничив возможности их снабжения.

    Российская армия перерезала ключевую трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Это существенно ограничивает передвижение и снабжение украинских войск в регионе. Представитель силовых структур отметил, что данный участок дороги теперь недоступен для использования в логистических целях.

    Кроме того, российские силы держат под огневым контролем железнодорожную ветку вблизи поселка Цукурино. Это делает логистический узел Вооруженных сил Украины на этом участке фронта разрезанным, что создает дополнительные сложности для украинских войск. В силовых структурах подчеркнули, что грунтовые дороги, которые остаются у противника, также находятся под обстрелом.

    Таким образом, действия российской армии на данном участке фронта значительно ограничивают возможности ВСУ по передвижению и снабжению войск. Это усиливает позиции российских сил в районе Селидово – Курахово, создавая препятствия для украинских сил.

    Отметим, что российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, что оказалось неожиданным для украинской армии.

    Сообщалось, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника.

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    29 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Депутат Рады обвинила командующего ВСУ в помощи России

    Безуглая заявила о неправомерных ротациях Сырского из ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего ВСУ Александра Сырского в помощи России из-за вывода опытных бригад из подконтрольных Киеву районов ДНР, что затрудняет оборону.

    По ее словам, Сырский выводит опытные бригады из критических районов ДНР, что, по ее мнению, может нанести ущерб обороноспособности Украины на этом направлении, передает ТАСС.

    Безуглая выразила обеспокоенность тем, что ротации проводятся с участием бригад, которые хорошо знают местность, и замена их на другие подразделения может ослабить оборону. Она подчеркнула, что такие «торецкие ротации» происходят прямо сейчас, и вместо того чтобы пополнять подразделения для отдыха и восстановления, их перемещают на другие направления. Безуглая задала риторический вопрос: «Что это, как не содействие врагу?», тем самым выразив недовольство действиями командования.

    Депутат подчеркивает, что необходимо обеспечить реальные внутренние ротации, которые позволят сохранить устойчивую полосу обороны. Она считает, что действия Сырского не соответствуют этим целям и могут быть восприняты как помощь противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснений, почему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, а также обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ. При этом она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.

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    30 сентября 2024, 10:23 • Новости дня
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, пишут СМИ.

    По ее словам, такие ракеты важны для преодоления минных полей на востоке Украины, передает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Бербок сделала это заявление в ходе передачи Bericht aus Berlin на канале ARD. Несмотря на ее позицию, канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение по этому вопросу, что вызывает разногласия в правящей коалиции. Министр отметила, что в демократической коалиции, если партнеры не могут договориться, то предложение не поддерживается. «Тогда это делают американцы, и британцы, и французы», – добавила она.

    Ранее Бербок заявила, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые могут «долететь до Москвы».

    В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    29 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Пленные сообщили о подготовке Киевом химической атаки

    Пленные сообщили о подготовке Киевом применения химического и бактериологического оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пленные заявили о подготовке Киевом химического и бактериологического нападения, включая заражение водоемов Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, пленные военнослужащие ВСУ сообщили о планах Киева по применению химического и бактериологического оружия в Херсонской области, передает РИА Новости. Сальдо добавил, что украинские власти рассматривают возможность заражения водоемов бактериологическими веществами.
    Сальдо подчеркнул, что варианты применения химического и бактериологического оружия не отложены в дальний ящик и готовятся к реализации.

    Он отметил, что такие действия могут создать значительную угрозу для жителей Херсонской области. В связи с этим, предпринимаются меры для предотвращения возможных последствий.

    В условиях подобных угроз, Сальдо считает необходимым возродить массовое обучение навыкам гражданской обороны в школах, что поможет подготовить население к потенциальным опасностям и повысить уровень безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о получении данных об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем. В связи с этим Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов. Кроме того, во время ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    29 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    Лесной пожар под Ростовом вырос до 100 гектаров

    Площадь пожара в Милютинском районе Ростова из-за падения БПЛА достигла 100 гектаров

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области в Милютинском районе площадь лесного пожара, вызванного падением беспилотника, увеличилась до 100 гектаров, что значительно усложняет работу пожарных из-за сильного ветра.

    Как сообщает ТАСС, в Ростовской области в Милютинском районе продолжается борьба с лесным пожаром, который вспыхнул после падения беспилотного летательного аппарата.

    За последние дни площадь возгорания выросла до 100 гектаров, и ситуация остается неконтролируемой. На данной территории введен режим чрезвычайной ситуации.

    Губернатор региона Василий Голубев ранее информировал, что на тушение огня было мобилизовано 102 человека и 44 единицы техники. Однако сильный ветер значительно затрудняет работу пожарных, что усложняет локализацию огня. Пожарные службы продолжают активные действия, чтобы сдержать распространение огня.

    В это время Минобороны России сообщило, что в воскресенье российская противовоздушная оборона уничтожила 125 украинских беспилотников над семью регионами России. В том числе, 18 из них были сбиты над территорией Ростовской области. Это событие остается под пристальным вниманием властей и населения региона.

    Ранее сообщалось, что падение украинского БПЛА вызвало лесной пожар в Ростовской области

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    29 сентября 2024, 15:27 • Новости дня
    В Херсоне прогремели взрывы

    В городе Херсоне, подконтрольном Киеву, прозвучали взрывы

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Херсоне, который находится под контролем Киева, раздались взрывы, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в городе Херсоне, находящемся под контролем Киева, были слышны взрывы, сообщает РИА «Новости». Пока нет данных о пострадавших или разрушениях в результате этих взрывов.

    «В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении. Подробности о причинах и последствиях взрывов в данный момент неизвестны.

    В субботу в Херсоне также звучали взрывы.

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    29 сентября 2024, 23:28 • Новости дня
    В ДНР в результате атак ВСУ пострадали семь мирных жителей

    ВСУ атаковали ДНР, семь мирных жителей получили ранения, включая двух детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики пострадали семь мирных жителей, в том числе два ребенка, что стало известно из сообщений властей региона.

    Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), включая одного ребенка, пострадали в течение дня в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

    Глава республики Денис Пушилин заявил, что это произошло вследствие применения противником ствольной артиллерии и взрывоопасных предметов.

    В частности, в Петровском районе Донецка пострадал мальчик 2012 года рождения. В Никитовском районе Горловки мужчина получил тяжелые ранения из-за детонации взрывоопасного предмета.

    Также в результате артиллерийского обстрела ранения получил парень 2004 года рождения.

    В Центрально-Городском районе Горловки из-за кассетного обстрела пострадали двое мужчин, один из которых находится в тяжелом состоянии.

    В Дзержинске мужчина получил ранения средней степени тяжести при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских сил.

    Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Дополнительно сообщается, что в результате обстрелов было повреждено 11 жилых домов, а всего за сутки было совершено 35 атак и выпущено более 90 снарядов.

    Ранее сообщалось, что мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на дом под Белгородом

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    30 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Матвиенко отметила год динамичных преобразований в Новороссии

    Матвиенко назвала второй год после воссоединения Новороссии временем изменений

    Tекст: Денис Тельманов

    Валентина Матвиенко заявила, что второй год после воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией стал годом динамичных преобразований, перехода от восстановления к развитию регионов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявила, что второй год после воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией стал значимым периодом динамичных преобразований, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что регионы перешли от восстановления к активному развитию в инфраструктурной сфере.

    Матвиенко подчеркнула, что темпы изменений позволяют с уверенностью говорить о реализации планов интеграции и социально-экономического развития регионов до 2030 года.

    «Если в первый год нам в основном приходилось устранять последствия разрушений, решать самые неотложные вопросы, формировать власть на местах, то второй год можно назвать годом динамичных преобразований, прежде всего инфраструктурных», – отметила Матвиенко.

    Она добавила, что в течение двух лет регионы активно интегрировались во все сферы жизни и включались в стратегические проекты страны.

    Председатель Совфеда отметила, что на территориях Донбасса и Новороссии создается основа для будущих поколений.

    «Сегодня здесь – всероссийская стройка, в которой участвуют практически все регионы и крупнейшие города страны», – добавила она.

    По мнению Матвиенко, прошедший год систематизировал помощь и позитивно изменил реальность людей, несмотря на существующие угрозы.

    Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что жители регионов ценят поддержку российского общества и чувствуют себя полноправными гражданами России.

    «Они уже не чувствуют себя «новыми». Они у себя дома», – подчеркнула Матвиенко.

    Референдумы по вхождению в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года.

    30 сентября того же года были подписаны договоры о присоединении этих территорий к России. Позже президент России подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения этих регионов с Россией.

    Ранее сообщалось, что новые регионы отметили вторую годовщину воссоединения с Россией.

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    30 сентября 2024, 05:16 • Новости дня
    Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и объекты.

    Российские Су-25 нанесли успешный авиаудар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».

    В результате атаки, которая была осуществлена авиационными ракетами, были уничтожены как личный состав противника, так и сам опорный пункт.

    Экипажи штурмовиков, после завершения боевой задачи, успешно выполнили противоракетный маневр. Они также использовали тепловые ловушки для защиты от возможных ракетных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это подтверждает высокий уровень подготовки пилотов и эффективность применяемых тактик.

    В ведомстве добавили, что по докладам разведки, уничтожение цели было полным.

    Ранее сообщалось, что Су-25 нанесли удар по технике ВСУ в приграничной зоне Курской области.



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    30 сентября 2024, 00:32 • Новости дня
    СК подтвердил ранение семерых мирных жителей ДНР в ходе 35 обстрелов ВСУ

    СК подтвердил ранение семерых мирных жителей ДНР, в том числе двое детей, в ходе 35 обстрелов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР 35 раз, ранения получили семь мирных жителей, среди которых двое детей, что вызвало значительные разрушения в регионе.

    Украинские войска 35 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение прошедших суток, сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК по региону.

    В результате этих атак пострадали семь мирных жителей, включая двоих детей 2012 и 2013 года рождения.

    В сообщении ведомства также отмечается, что были зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры. В частности, 16 жилых домов понесли различные повреждения.

    В течение обстрелов было выпущено 97 боеприпасов различных типов, что стало причиной серьезного ущерба в пострадавших районах.

    Ранее сообщалось, что в ДНР в результате атак ВСУ пострадали семь мирных жителей.

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    29 сентября 2024, 22:36 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Российские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО предотвратили атаку украинского беспилотника, сбив его над Белгородской областью, инцидент произошел 29 сентября около 21.30 мск.

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пишет ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, беспилотный летательный аппарат был сбит 29 сентября около 21.30 мск.

    В Минобороны отметили, что данное событие является попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Отмечается, что дежурные силы ПВО оперативно отреагировали на угрозу и успешно предотвратили атаку.

    Ранее сообщалось, что падение украинского БПЛА вызвало лесной пожар в Ростовской области

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    30 сентября 2024, 08:39 • Новости дня
    Прихожане в Черкассах спасли собор УПЦ от захвата

    В Черкассах православные верующие отстояли Михайловский собор УПЦ от неизвестных в камуфляже

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Черкассы на Украине прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже, сообщил Союз православных журналистов.

    Сообщается, что собор был отстаиваем прихожанами, которые сплотились для защиты церкви.

    В воскресенье вечером, Союз православных журналистов сообщил о попытке рейдерского захвата собора. По словам очевидцев, на месте происшествия были замечены неизвестные в камуфляжной форме, которые пытались проникнуть в храм, передает РИА «Новости».

    Верующие Черкасс, узнав о попытке захвата, собрались у собора, чтобы предотвратить его захват. Благодаря их объединенным усилиям, попытка захвата была предотвращена.

    Ранее в Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ) и под давлением верующих их отпустили.

    Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский загоняет украинское православие в подполье.

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    30 сентября 2024, 04:28 • Новости дня
    Житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами

    Житель Новогродовки обвинил ВСУ в фашистском отношении к мирным жителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Мирный житель Новогродовки заявил, что ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, сравнив их действия с фашистскими.

    Как передает РИА «Новости», житель освобожденной Новогродовки в ДНР Игорь сравнил действия ВСУ с фашистскими репрессиями.

    Он рассказал, что ВСУ получили распоряжение сровнять город с землей перед приходом российской армии.

    «Отношение было свинское, скотское, одним словом - они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами», – заявил Игорь.

    По словам Игоря, ВСУ заехали на БТР в жилые районы, открыли огонь по зданиям и жителям. Он также отметил, что в середине июля мэрия покинула город, оставив жителей без света.

    «Пятнадцатого июля у нас выключили свет, мэрия вся уехала, нас бросили, мы сидели без света. Начались обстрелы с украинской стороны. Мы сидели – я, мой друг и моя мать – во дворе, и со стороны украинской армии прилетела мина к нам во двор. Я не знаю, что нас спасло от осколков, как это произошло. Соседний гараж осколками разорвало», – рассказал он.

    Игорь добавил, что ВСУ поджигали угольные постройки во дворах.

    «Эти (украинские военные) все  – пальцы на курке, страшно было, жуть, что было. Между фашистами, фашистской Германией и в данный момент Украиной отличия никакого нет», – подчеркнул он.

    Игорь также заявил, что украинские военные знали о своем возможном отступлении и предупреждали, что при уходе разрушат город полностью, чтобы не оставить его ни себе, ни кому-либо другому.

    Ранее представитель силовых структур рассказал, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

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    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Почему маленькие соседи России опасны в большой войне

    «Превентивный удар по России» готова нанести Эстония. По крайней мере, именно это утверждали некоторые СМИ со ссылкой на главу эстонского генштаба. Что на самом деле сказал этот генерал и почему к военной угрозе со стороны прибалтийских государств стоит отнестись всерьез – хотя их собственный ударный потенциал ничтожен? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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