Советские символы сняли со стелы «Крылья Победы» в Одессе в рамках декоммунизации

В Одессе сторонники декоммунизации демонтировали советские символы возле стелы «Крылья Победы», передает ТАСС.

На фотографиях, опубликованных изданием «Страна», видно, что двое мужчин убирают мраморную облицовку и снимают барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Монумент был установлен в 1984 году в честь 40-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Процесс декоммунизации в Украине начался в 2015 году с принятием закона, предписывающего переименование улиц и снос памятников, связанных с советской и российской эпохой. В 2022 году эта кампания приобрела новую интенсивность, затрагивая все элементы, напоминающие о советской культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о деколонизации, обязующий изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.

Однако такая активная политика декоммунизации вызывает критику в самой Украине. Некоторые мэры городов выступают против сноса памятников, которые они считают частью исторического и культурного наследия. Депутат Верховной рады Максим Бужанский отметил, что массовое переименование улиц и снос памятников могут привести к утрате исторической памяти, превращая страну «в страну неизвестных улиц и потерянных смыслов».

Напомним, власти Одессы намерены снести 19 памятников, включая памятники поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и певцу Владимиру Высоцкому.

В то же время в Харькове демонтировали памятник персонажам романа «Двенадцать стульев», включая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.