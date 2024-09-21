В Харькове демонтировали памятник героям «12 стульев»

В Харькове снесли памятник героям романа «Двенадцать стульев»

В Харькове был демонтирован памятник, посвященный главным героям культового романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. Памятник находился на улице Ярослава Мудрого и включал скульптуры Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и Эллы Щукиной. Предполагается, что демонтаж скульптур был частью продолжающегося «процесса деколонизации», как назвали его украинские СМИ, направленного на ликвидацию символов, связанных с советской и российской историей на Украине.

Роман «Двенадцать стульев» был написан в конце 1920-х годов. Авторы, уроженцы Одессы, Илья Ильф и Евгений Петров создали произведение, которое стало классикой советской литературы и многократно экранизировалось. На Украине с 2015 года активно ведется борьба с памятниками и названиями улиц, связанными с советским прошлым. В последние годы власти акцентируют внимание на искоренении символов, которые ассоциируются с Россией, что также может быть причиной демонтажа этого памятника.

Ранее барельеф Александра Пушкина демонтировали на станции метро в центре Харькова сообщили украинские СМИ. Власти Харькова также снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова, добавив к числу демонтированных памятников российских деятелей.

Тем не менее, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину возле городской администрации сохранят как культурное наследие.