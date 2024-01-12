В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.4 комментария
В Харькове демонтировали барельеф Пушкина
Барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтирован в центре Харькова на востоке Украины на станции метро, названной в его честь, сообщили украинские СМИ.
Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», передает ТАСС.
К началу 2022 года власти снесли более 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.
Ранее сообщалось, что бюст поэта Владимира Маяковского демонтировали в подконтрольном Киеву городе Херсоне.