На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.6 комментариев
Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в пятницу, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.
«Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», – заявил мэр, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО, там знают, что статуя является культурным наследием Украины. Кроме того, Труханов подчеркнул, что памятник был установлен за счет горожан.
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