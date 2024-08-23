Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе

Tекст: Кристина Цыцура

«Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», – заявил мэр, передает РИА «Новости».

Также он добавил, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО, там знают, что статуя является культурным наследием Украины. Кроме того, Труханов подчеркнул, что памятник был установлен за счет горожан.

Ранее власти Харькова снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова.

