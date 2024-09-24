Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.22 комментария
В Одессе решили снести памятники Пушкину и Высоцкому
Власти Одессы решили демонтировать 19 памятников в городе
Власти Одессы намерены снести 19 памятников, включая памятники поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и певцу Владимиру Высоцкому, что отражает их новый проект по демонтажу культурных объектов, опубликованный на сайте городского совета.
Одесский исполнительный комитет принял решение о демонтаже 19 памятников в городе, передает РИА «Новости». Среди памятников, которые планируется демонтировать, находятся монументы, посвященные известным русским деятелям: поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому, а также сценаристу Исааку Бабелю.
В перечень входят не только монументы вышеупомянутым личностям, но и памятники певцу и актеру Владимиру Высоцкому и Зое Космодемьянской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове демонтировали памятник персонажам романа «Двенадцать стульев», включая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.