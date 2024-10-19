Вандалы осквернили монумент советским солдатам в Карловке на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Карловка Полтавской области вандалы осквернили монумент советским солдатам, передает РИА «Новости». По его словам, это является продолжением борьбы киевского режима с памятниками, при этом страна движется по пути варварства и дикости.

На опубликованной фотографии видно, что памятник, посвященный памяти советских солдат, испачкан красной краской. Азаров подчеркнул, что националисты в Карловке совершили акт вандализма против монумента, установленного в честь павших героев, освобождавших Украину от нацистов.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц начались на Украине в 2015 году в рамках закона о декоммунизации. В последнее время власти Украины расширили борьбу не только на советскую историю, но и на все, что связано с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводят агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских.

Отметим, накануне в Полтаве прошло совещание депутатов Рады и представителей офиса Зеленского по вопросу сноса памятников, связанных с русской историей и победой над шведами в 1709 году.

До этого на Приморском бульваре в Одессе бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом, а Харькове демонтировали памятник персонажам романа «Двенадцать стульев», включая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.