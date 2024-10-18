Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года
В Полтаве собрались демонтировать три памятника, посвященные победе над шведами
Верховная рада Украины провела заседание в Полтаве по вопросу сноса памятников, связанных с русской историей и победой над шведами в 1709 году.
В Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.
Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.
Процесс переименования улиц и сноса памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году активизировались действия по борьбе с памятниками, связанными с российской и советской историей. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о деколонизации топонимов, который обязывает местные органы власти переименовать географические названия, связанные с Россией и советским прошлым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.