Генпрокуратура Украины признала убийство в Киеве терактом

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что Генпрокуратура Украины квалифицировала расстрел людей в Голосеевском районе Киева как террористический акт, передает ТАСС.

Уголовное производство возбуждено по части третьей статьи 258 Уголовного кодекса Украины, в которой речь идет о террористическом акте, повлекшем гибель людей.

Кравченко отметил, что личность стрелка уже установлена – это мужчина 1968 года рождения, который использовал официально зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате нападения погибли шесть человек. Следствие продолжает устанавливать мотивы совершенного преступления.

Ранее стало известно, что злоумышленник застрелил четырех человек на улице, после чего захватил заложников в супермаркете. На место происшествия прибыл спецназ, который, после неудачных переговоров, начал штурм здания, в ходе которого преступник был ликвидирован.

Позднее выяснилось, что нападавший застрелил еще одного из заложников в магазине, а еще четырнадцать человек получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина поджег свою квартиру и вооружился карабином перед нападением на прохожих в Голосеевском районе Киева. Преступник застрелил четырех человек на улице Киева. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

Преступник спровоцировал сильный пожар взрывом внутри здания.