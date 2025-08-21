ISU включил россиян в список участников отбора на Олимпиаду

Tекст: Ирма Каплан

«Официальные олимпийские отборочные соревнования по фигурному катанию пройдут с 18 по 21 сентября 2025 года в Пекине, Китай. В соревнованиях примут участие фигуристы старшего ранга в одиночном катании, парах и танцах на льду», – сказано в сообщении ISU.

В документах указано, что российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян вошли в число основных участников отборочного турнира в Пекине, Алина Горбачева и Владислав Дикиджи – запасные.

Участие российских спортсменов предполагает нейтральный статус.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев заявил о росте операционных убытков на фоне отстранения российских фигуристов, что негативно сказалось на бюджете организации.