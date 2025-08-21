Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
ISU включил россиян в список участников отбора на Олимпиаду
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на сайте списки участников, допущенных к отбору на Олимпиаду, среди них есть российские спортсмены.
«Официальные олимпийские отборочные соревнования по фигурному катанию пройдут с 18 по 21 сентября 2025 года в Пекине, Китай. В соревнованиях примут участие фигуристы старшего ранга в одиночном катании, парах и танцах на льду», – сказано в сообщении ISU.
В документах указано, что российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян вошли в число основных участников отборочного турнира в Пекине, Алина Горбачева и Владислав Дикиджи – запасные.
Участие российских спортсменов предполагает нейтральный статус.
Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев заявил о росте операционных убытков на фоне отстранения российских фигуристов, что негативно сказалось на бюджете организации.