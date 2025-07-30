Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
ISU сообщил об убытках после отстранения российских фигуристов
Международный союз конькобежцев заявил о росте операционных убытков на фоне отстранения российских фигуристов, что негативно сказалось на бюджете организации.
В финансовом отчете Международного союза конькобежцев (ISU) за 2024 год, опубликованном на сайте организации, отмечается негативное влияние отстранения российских спортсменов на бюджет, передает РИА «Новости».
Документ подчеркивает, что продолжающийся конфликт на Украине привел к закрытию важного рынка и снижению уровня конкуренции из-за отсутствия ряда элитных спортсменов.
По итогам 2024 года в бюджете ISU зафиксирован профицит в 25,1 млн швейцарских франков (31 млн долларов). При этом операционные убытки организации составили 8,5 млн франков (10,5 млн долларов), что на 5,9 млн франков (7,3 млн долларов) больше, чем годом ранее.
В отчете отдельно отмечается, что доходы от коммерческой деятельности продолжают падать из-за отсутствия российских спортсменов. Снижение доходов удалось частично компенсировать за счет новых спонсорских соглашений и поступлений от юношеских Олимпийских игр 2024 года, прошедших в Южной Корее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, четырехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин обратились к новому президенту МОК с просьбой содействовать их возвращению на международные соревнования. Татьяна Тарасова назвала запрет ISU для российских спортивных пар и дуэтов участвовать в отборе на Олимпиаду 2026 года проявлением ненависти. Не все российские спортсмены получили нейтральный статус для участия в олимпийском отборе после решения Международного союза конькобежцев.