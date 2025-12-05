Россия и Индия начали обсуждать производство самолета Ил-114

Tекст: Елизавета Шишкова

Чемезов отметил: «Вы знаете, в гражданской сфере мы впервые сейчас, я говорю о Ростехе, участвуем в переговорах. Мы начали уже обсуждать тему совместного производства «Суперджет» и Ил-114», пишут «Известия».

Уже подписан меморандум между индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и российской Объединенной авиастроительной корпорацией по запуску совместного производства самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва делится с Индией военными технологиями, а оборонное сотрудничество двух стран выходит за рамки обычных поставок.

ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание производства SSJ с возможностью поставок компонентов для российских самолетов.

Москва и Нью-Дели развивают совместные проекты в оборонной промышленности, включая обмен технологиями и запуск лицензионного производства авиадвигателей на территории Индии.