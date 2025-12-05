Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Россия и Индия начали обсуждать производство самолета Ил-114
Россия и Индия начали консультации о выпуске самолетов «Суперджет» и Ил-114, уже оформлен меморандум между российскими и индийскими корпорациями по этому направлению, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Чемезов отметил: «Вы знаете, в гражданской сфере мы впервые сейчас, я говорю о Ростехе, участвуем в переговорах. Мы начали уже обсуждать тему совместного производства «Суперджет» и Ил-114», пишут «Известия».
Уже подписан меморандум между индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и российской Объединенной авиастроительной корпорацией по запуску совместного производства самолетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва делится с Индией военными технологиями, а оборонное сотрудничество двух стран выходит за рамки обычных поставок.
ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание производства SSJ с возможностью поставок компонентов для российских самолетов.
Москва и Нью-Дели развивают совместные проекты в оборонной промышленности, включая обмен технологиями и запуск лицензионного производства авиадвигателей на территории Индии.