Tекст: Ольга Иванова

Россия и Индия активно обмениваются высокими технологиями и ноу-хау в оборонно-промышленном комплексе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, речь идет не только о совместном производстве или купле-продаже вооружений, но и об углубленном технологическом взаимодействии. Песков отдельно отметил успешные проекты, например, создание ракет BrahMos, подчеркнув: «Это не просто производство или просто купля-продажа – это обмен высокими технологиями, обмен ноу-хау. И это действительно прокладывает путь к светлому будущему в этой области сотрудничества. Мы разрабатываем целый ряд очень сложных систем».

Песков заявил, что стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели в оборонно-промышленной сфере является крайне чувствительным и труднооцениваемым по значимости для обеих стран. Российская сторона готова делиться своим опытом, который существенно увеличился за последние годы: Песков подчеркнул, что этот опыт особенно ценен для Индии. Также представитель Кремля напомнил о тесном взаимодействии двух стран на площадке ООН, отметив совпадение позиций по большинству международных вопросов.

Кроме того, Россия и Индия продолжают переговоры по совместному производству авиадвигателей, в том числе локализации на территории Индии и поставкам российских двигателей, заявил Песков. Он подчеркнул: «Многие технологии мы действительно передаем, так что это не только покупка и продажа». Впрочем, существуют направления, где РФ не готова делиться технологиями, однако Москва стремится максимально открыто сотрудничать с Индией в возможных рамках.

В рамках партнерства Россия поставляет в Индию авиационные двигатели, в частности, АЛ-55И для учебных самолетов и РД-33 для МиГ-29, а также развивает программы локализации и обслуживания техники непосредственно в Индии. Это сотрудничество не только обеспечило страну необходимыми двигателями, но и позволяет Индии совершенствовать компетенции по ремонту и обслуживанию, расширяя свои технологические возможности и снижая зависимость от ограниченного круга поставщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российско-индийские отношения строятся на историческом опыте и взаимной выгоде, особенно в энергетической сфере.

Президент России Владимир Путин прибудет в Индию с государственным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди 4 и 5 декабря.