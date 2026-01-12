Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Мантуров сообщил о выполнении ГОЗ предприятиями ОПК России
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса полностью справились с выполнением государственного оборонного заказа в 2025 году, уделив особое внимание нуждам спецоперации на Украине, об этом первый вице-премьер Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину.
Мантуров отметил: «Что касается оборонно-промышленного комплекса, наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа».
Он подчеркнул, что особый акцент был сделан на выпуск вооружения и военной техники, необходимых для задач специальной военной операции. По словам Мантурова, параметры программы вооружения согласовывались на совещаниях в Минобороны, а отдельные показатели выполнены в несколько раз выше прошлых значений.
Мантуров добавил, что работа по обеспечению войск современными средствами продолжится и в дальнейшем, чтобы поддерживать задачи спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России реализованы планы по поставкам вооружения на 2025 год, а ресурсы для обеспечения заказов на 2026 год уже зарезервированы. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал ужесточить контроль за исполнением гособоронзаказа.