ЦАХАЛ сообщил о массированных ударах по «Хезболле» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что провела атаку с воздуха на 160 целей движения «Хезболла» на юге Ливана, включая военные командные центры и бойцов спецназа «Радван».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность движения «Хезболла» на своей территории. Армия Израиля вошла на территорию Ливана. В результате ударов Израиля по Ливану погиб 31 человек.
В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что среди целей операции оказались военные командные центры и бойцы спецназа «Радван», который, по утверждению израильских военных, задействован в подготовке атак против Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность движения «Хезболла» на своей территории. Армия Израиля вошла на территорию Ливана. В результате ударов Израиля по Ливану погиб 31 человек.