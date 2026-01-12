Минобороны Польши разослало гражданам 4 млн брошюр на случай войны

Минобороны Польши разослало жителям 4 млн инструкций на случай войны

Tекст: Мария Иванова

Министерство национальной обороны Польши направило гражданам страны четыре млн брошюр с инструкциями на случай войны или других кризисных ситуаций, передает ТАСС. Замглавы ведомства Цезарий Томчик сообщил об этом в интервью каналу Polsat.

По его словам, издания уже поступили во многие почтовые ящики: «В ваши почтовые ящики попали уже четыре млн экземпляров «Руководства по безопасности», которые изданы министром национальной обороны и министром внутренних дел».

Томчик отметил, что в ближайшее время общее число выпущенных брошюр достигнет 13 млн, чтобы каждая семья в стране получила собственный экземпляр. Кроме бумажной версии, ознакомиться с содержанием можно и онлайн.

В брошюрах изложены алгоритмы действий на случай военного конфликта, кибератак, стихийных бедствий и повреждений жизненно важной инфраструктуры. Документ содержит рекомендации по созданию запасов продовольствия, схемы эвакуации, карты ближайших убежищ, а также таблицы сигналов тревоги.

В конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ключевым результатом последних дней стало намерение США гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что будущее Европы между миром и войной напрямую связано с решениями 2026 года на фоне противоречий между США и ЕС.