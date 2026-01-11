  • Новость часаВ Госдуме напомнили о переносе срока оплаты за ЖКХ на 15 число
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Telegraph: В ЕС обсуждают изгнание военных США из Европы
    СМИ узнали о новом приказе Трампа относительно Гренландии
    Die Welt: Удар «Орешником» может быть намеком европейцам
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    «Северяне» продвинулись в двух областях Украины
    Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    33 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    17 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    28 комментариев
    11 января 2026, 10:15 • Экономика

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность.

    В 2025 году в свой первый полет отправились сразу четыре не просто отечественных самолета, а полностью импортозамещенных их варианта. Это региональный Ил-114-300, среднемагистральный МС-21, новый Superjet-100 и представитель малой авиации – «Байкал».

    Прежде всего, России удалось создать ключевые компоненты для этих машин – авиадвигатели. Двигатель –самый технологически сложный и трудоемкий продукт в авиации, напоминает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Это несомненный успех, итог многолетней кропотливой работы. Импортозамещение Superjet было запущено еще в 2018 году, МС-21 – в 2022 году. «Байкал« тоже несколько лет ждал отечественного двигателя, для Ил-114 тоже несколько лет дорабатывался двигатель», – говорит глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Суперджет» – ближнемагистральный самолет, который фактически сегодня является базовым для российской гражданской авиации. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым гражданским авиалайнером со времен развала СССР. Он давно освоен российскими авиакомпаниями, однако изначально предусмотренным для этой машины двигателем является французский SaM-146.

    Из-за введенных Западом санкций поставки данных двигателей в Россию были прекращены. Была поставлена задача в кратчайшие сроки разработать собственную силовую установку, и она была успешно реализована. В 2025 году удалось поднять в воздух машину, в котором все комплектующие – российского производства. В том числе новый двигатель – ПД-8.

    Что касается среднемагистрального лайнера МС-21, то программа летных испытаний самолета с комплектующими российского производства в 2025 году достигла максимального уровеня интенсивности. Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект вышел на финишную прямую. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента.

    Еще один российский региональный самолет, турбовинтовой Ил-114-300 выполнил более 99% сертификационных полетов и в обозримом будущем завершит программу испытаний. Ожидается, что первые три машины будут готовы для заказчика уже в 2026 году.

    «Осталось буквально несколько полетов, связанных с климатическими особенностями эксплуатации. Мы будем ожидать наступления соответствующих климатических условий. Там есть вопросы, связанные с обледенением, с низкими температурами и с молнией. Это должно произойти в обозримом будущем, мы надеемся», – рассказывал в конце декабря гендиректор ОАК Вадим Бадеха. На заводе в Луховицах уже развернуто серийное производство Ил-114-300. К 2030 году планируется нарастить их производство до 20 единиц в год.

    Наконец, легкий многоцелевой самолет «Байкал» совершил свой первый полет с полностью российской силовой установкой. Новый двигатель означает новый этап в развитии малой авиации России.

    «Байкал» призван заменить знаменитый Ан-2, самый массовый советский самолет, выпускавшийся с 1948 года. Благодаря новому двигателю страна должна получить новый самолет, способный садиться и взлетать с любых грунтовых аэродромов и даже полей. «Байкал» сможет связать самые отдаленные поселки и деревни. Он тише и более экологичен, чем Ан-2. Наконец, он комфортнее, поскольку имеет обогреваемый салон.

    Российский авиапром проходит важный этап ввода в серию полностью импортозамещенных самолетов.

    «Если посмотреть стратегически, то именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо. Никто в мире полностью самостоятельно ни самолеты, ни двигателя не производит. А мы эту задачу решаем»,

    – говорит Гусаров. Эксперт призывает с понимаем относиться к тому, что не всегда промышленность выдерживает изначально заявленные темпы производства новых машин. «Идет кропотливая работа. Самое приятно в этом то, что вся эта работа по силам и нашим инженерам, и нашей науке, и нашим производственникам. Особое спасибо нашим западным бывшим партнерам, которые ввели санкции. В вдруг оказалось, что мы можем все делать сами», – полагает авиаэксперт.

    Передача первых «Суперджетов» и «МС-21» в коммерческую эксплуатацию авиакомпаниям планируется к концу 2026 года по завершению летных и сертификационных испытаний. «Однако ожидать большого количества этих самолетов невозможно, потому что промышленности нужно время на налаживание производства. Объемы выпуска новых самолетов будут наращивать постепенно. Авиакомпаниям тоже нужно время на ввод техники в эксплуатацию, организацию технической поддержки, подготовки персонала, инженерного и летного состава. Поэтому на ситуацию на рынке в следующем году эти первые самолеты еще не повлияют. Первые результаты появления новых самолетов в авиакомпаниях сможем оценить только 2027 году», – говорит собеседник.

    Помимо вышеуказанного, эксперты отмечают еще несколько положительных изменений в российском авиапроме. «Важно выделить еще один блок, который часто недооценивают – это «земля», то есть техническая поддержка самолетов. Ремонтные мощности под западный парк самолетов в 2025 году стали самостоятельной отраслевой историей, потому что именно они дают системе перевозок время, пока новые российские самолеты и двигатели проходят сертификацию и выходят на серию», – отмечает Чернов.

    Еще один момент – это сохранение безопасности полетов, несмотря на уход западных компаний, которые ранее обслуживали иностранные борта. «Даже в условиях тотальных санкций Россия остается на достойном уровне обеспечения безопасности полетов. При этом, мы по-прежнему обеспечиваем серьезный объем перевозок – больше 100 млн пассажиров в год», – заключает Гусаров.

    Главное
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света
    Маск обвинил британское правительство в фашизме
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией
    Мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником»
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    Самым популярным словом в русском языке оказался англицизм

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации