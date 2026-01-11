Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка

Сын Мадуро сообщил, что у отца в тюрьме Нью-Йорка все хорошо

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Le Monde, по словам его сына Николаса Мадуро Герры, «У нас все хорошо. Мы бойцы», – так президент Венесуэлы охарактеризовал свое состояние, передает ТАСС.

Мадуро также обратился к своим сторонникам с призывом не грустить.

Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.